Росія може влаштувати провокації з жертвами на Водохреща: подробиці

Власні дії окупанти планують "прикрити" за допомогою антиукраїнської пропаганди

19 січня на Хрещення Господнє, що є важливим християнським святом, на Донеччині можливі провокаційні обстріли мирних жителів. Таким чином в Росії, ймовірно, спробують зірвати і без того хиткі договори про припинення вогню поблизу лінії розмежування.

Інсайдерську інформацію передає Центр стратегічних комунікацій.

Особливу увагу російських окупантів привертає ставок Цегляний, що у Петрівському районі Донецька. Тут на ранок середи заплановано святкове богослужіння.

Імовірно, ворожі найманці спробують здійснити обстріл з боку шахти ім. Челюскінців. Це місце ідеально підходить для подібних провокацій через його територіальну близькість до водойми — та знаходиться всього за два кілометри.

Карта ймовірних провокацій на Донбасі

Для маскування вогню з боку ОРДЛО окупанти можуть спеціально привести в дію головний вентилятор шахти. Перевірка цієї споруди вже проводилася у суботу, 15 січня.

Також у Центрі не виключають того, що росіяни можуть спробувати здійснити підрив самої шахти. Для цього, природно, використовуватиметься заборонене "Мінськом" озброєння.

Головна мета таких ймовірних провокацій — звинуватити в обстрілі українську армію. Згодом це може призвести до нової ескалації військового конфлікту.

Така інформація виглядає дуже тривожною з огляду на публікацію зарубіжних ЗМІ про евакуацію родичів російських дипломатичних співробітників з України. Згідно з публікацією в The New York Times, лише на початку січня нашу країну нібито залишило близько двадцяти громадян Росії.

При цьому є й добрі новини щодо питань оборони. Як писав "Телеграф", Україна стала володаркою нового озброєння, із допомогою якого можна вести прицільний бій проти російських танків. Постачанням нових гранатометів зайнялася Великобританія.