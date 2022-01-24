Морози відступають, але снігопади посиляться: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Сильні нічні морози незабаром закінчаться.

До кінця тижня у всіх регіонах України очікуються значні опади у вигляді снігу, а сильні нічні морози незабаром зміняться на легкий "мінус".

Це випливає із прогнозу погоди від Укргідрометцентру.

У вівторок на Заході країни очікуються морози до -17 у темний час доби, проте вдень температура повітря може прогрітися до нуля, а снігопад із великою ймовірністю зміниться дощем.

На решті України вдень варто чекати -4...-7 градусів і трохи нижче вночі.

Погода в Україні 25 січня

У середу, 26 січня, маса холодного повітря рушить на Схід, а на Захід прийде потепління до +2 градусів.

Погода в Україні 26 січня

Подібна погодна картина спостерігатиметься і 27 січня.

Сильні нічні морози у центральних та східних областях протримаються аж до кінця робочого тижня, після чого у всіх регіонах України закріпиться м’яка погода у районі -2...+1 вдень та -3...-6 вночі.

Погода в Україні 27 січня

Тепліше буде на Півдні країни, так, наприклад, в Одеській області до кінця тижня взагалі варто чекати потепління до +4 градусів.

Погода в Україні 28 січня

Як повідомлялося, народний синоптик Леонід Горбань, який давав точні довгострокові прогнози погоди, очікував, що у 2022 році в Україні весна настане пізно, а справжнього тепла доведеться чекати аж до кінця квітня.