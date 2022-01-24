Морозы отступают, но снегопады усилятся: какой будет погода в Украине до конца недели

Сильные ночные морозы вскоре уйдут.

До конца недели во всех регионах Украины ожидаются значительные осадки в виде снега, а сильные ночные морозы вскоре сменятся легким "минусом".

Это следует из прогноза погоды от Укргидрометцентра.

Во вторник на Западе страны ожидаются морозы до -17 в темное время суток, однако днем температура воздуха может прогреться до ноля, а снегопад с большой долей вероятности сменится дождем.

На остальной части Украины днем стоит ждать -4…-7 градусов и немногим ниже ночью.

Погода в Украине 25 января

В среду, 26 января, масса холодного воздуха двинется на Восток, а на Запад придет потепление до +2 градусов.

Погода в Украине 26 января

Подобная погодная картина будет наблюдаться и 27 января.

Сильные ночные морозы в центральных и восточных областях продержатся вплоть до конца рабочей недели, после чего во всех регионах Украины закрепится мягкая погода в районе -2…+1 днем и -3…-6 ночью.

Погода в Украине 27 января

Теплее будет на Юге страны, так например в Одесской области к концу недели и вовсе стоит ждать потепления до +4 градусов.

Погода в Украине 28 января

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань, который давал точные долгосрочные прогнозы погоды, ожидал, что в 2022 году в Украине весна наступит поздно, а настоящего тепла придется ждать аж до конца апреля.