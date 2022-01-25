Ау, СБУ! "Укрзалізниця" готується віддати мільйони євро у руки компанії, яка працює з росіянами

Політики та експерти стурбовані ситуацією, що стратегічний об’єкт України може потрапити до чужих рук на тлі загрози вторгнення РФ

В Україні спалахує скандал за участю "Укрзалізниці", яка може замовити найдорожчі в історії країни консалтингові послуги вартістю близько €10 млн. Втім, навіть не цифри обурили громадськість. Компанія може налагодити співпрацю з німецькою фірмою Deutsche Bahn Engineering&Consulting, яка раніше працювала на Росію.

Про контракт на суму понад 304 мільйони гривень повідомила нардеп від партії "Слуга народу" Юлія Гришина на своїй сторінці уFacebook. Крім величезної суми депутата насторожило питання безпеки України.

"Загроза Україні з боку Росії, спроба Німеччини завадити постачанню зброї в Україну та захист "Північного потоку-2" змушує думати і над тим, що і з західного флангу не всі дружньо та партнерськи налаштовані до нашої держави. Але керівники УЗ, судячи з усього, не надто стурбовані такими "дрібницями", – вважає Гришина.

Депутат каже, що вищезгадана німецька компанія також надавала консалтингові послуги РФ. Серед її експертів є як білоруси, так і росіяни, які можуть отримати доступ до стратегічного об’єкта України.

За словами політолога Юрія Романенка, тендер уже підписано, тож виграти його нібито може лише дана фірма.

"Проблема в тому, що Deutsche Bahn займався реформуванням російських залізниць. І у них є технічна документація. Як консультантів вони використовують росіян або білорусів. Ці консультанти отримають доступ до всієї інформації УЗ: графіки руху поїздів, ремонтів, закупівлі палива, рухомого складу і т. д. Як ви розумієте, в умовах, коли Росія загрожує напасти на Україну, а залізниці є ключовим інструментом перевезення військової техніки та особового складу в Росії та в Україні, то реалізація подібного плану виглядає просто національною зрадою", — каже експерт, закликаючи СБУ втрутитися у ситуацію

Нагадаємо, компанія "Укрзалізниця" опинилася в епіцентрі чергового скандалу. Цього разу пасажири висловили невдоволення через якість постільної білизни, яку пропонують у поїздку.