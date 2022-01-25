Ау, СБУ! "Укрзализныця" готовится отдать миллионы евро в руки компании, работающей с россиянами

Политики и эксперты обеспокоены ситуацией, что стратегический объект Украины может попасть в чужие руки на фоне угрозы вторжения РФ

В Украине разгорается скандал с участием "Укрзализныци", которая может доказать самые дорогие в истории страны консалтинговые услуги стоимостью порядка €10 млн. Впрочем, даже не цифры возмутили общественность. Компания может наладить сотрудничество с немецкой фирмой Deutsche Bahn Engineering&Consulting, которая ранее работала на Россию.

О контракте на сумму более 304 миллионов гривен сообщила нардеп от партии "Слуга народа" Юлия Гришина на своей странице в Facebook. Помимо огромной суммы, депутата насторожил вопрос безопасности Украины.

"Угроза Украине со стороны России, попытка Германии помешать поставке оружия в Украину и защита "Северного потока-2" заставляет думать и над тем, что и с западного фланга не все дружески и партнерски настроены к нашему государству. Но руководители УЗ, судя по всему, не слишком обеспокоены такими "мелочами", – считает Гришина.

Депутат говорит, что вышеупомянутая немецкая компания также оказывала консалтинговые услуги РФ. А среди ее экспертов есть как белорусы, так и россияне, которые могут получить доступ к стратегическому объекту Украины.

По словам политолога Юрия Романенко, тендер уже подписан, так что выиграть его якобы может только данная фирма.

"Проблема в том, что Deutsche Bahn занимался реформирование Российских железных дорог. И у них есть техническая документация. В качестве консультантов они используют русских или белорусов. Эти консультанты получают доступ ко всей информации УЗ: графики движения поездов, ремонтов, закупки топлива, подвижного состава и т.д. Как вы понимаете, в условиях, когда Россия угрожает напасть на Украину, а железные дороги являются ключевым инструментом перевозки военной техники и личного состава в России и в Украине, то реализация подобного плана выглядит просто национальным предательством", — говорит эксперт, призывая СБУ вмешаться в ситуацию.

Напомним, компания "Укрзализныця" оказалась в эпицентре очередного скандала. На сей раз пассажиры высказали недовольство из-за качества постельного белья, предлагаемого в поездку.