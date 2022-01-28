У руках ветерана АТО вибухнув смартфон: дивом не постраждала його дочка (фото)

Мобільний телефон належав дочці Олександра Грамарчука

Український ветеран бойових дій на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром) розповів про неприємний інцидент зі своїм смартфоном. За його словами, гаджет вибухнув у його руках.

Про подію військовий написав на своїй сторінці у Facebook.

"Взірвався в руках телефон Xiaomi Mi A1, яким користувалася доця. Взірвався у моїх руках, тому обійшлося лише опіком моєї правої руки. Не можу до цих пір повірити у те, що трапилося. Вогню було ппц. Акумулятор спалахнув. Добре, що нічого більше не загорілося, а лише рука. І добре, що не в дитячих руках… Господи, дякую тобі…", — розповів Олександр Грамарчук.

До публікації ветеран прикріпив фото, судячи з якого акумулятор розплавився.

Зазначимо, що за даними сайту Rozetka смартфон Xiaomi Mi A1 знято з виробництва. Телефон належить до категорії бюджетних моделей та продавався в сегменті 4000-6000 грн.

У коментарях до своєї публікації потерпілий уточнив, що смартфон не зазнав впливу вологи. Опік же ветеран отримав сильний — рука пошкоджена по лікоть.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у квартирі мешканки Запоріжжя Аліси Апанасенко посеред ночі загорівся планшет Samsung, що заряджався. За її словами, гаджет, що горить, від якого спалахнула фіранка і частина дивана, дивом побачила її мама, прокинувшись серед ночі. На щастя, пожежу загасили самотужки, проте гаджет перетворився на шматок металу.