У руках ветерана АТО вибухнув смартфон: дивом не постраждала його дочка (фото)
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Мобільний телефон належав дочці Олександра Грамарчука
Український ветеран бойових дій на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром) розповів про неприємний інцидент зі своїм смартфоном. За його словами, гаджет вибухнув у його руках.
Про подію військовий написав на своїй сторінці у Facebook.
"Взірвався в руках телефон Xiaomi Mi A1, яким користувалася доця. Взірвався у моїх руках, тому обійшлося лише опіком моєї правої руки. Не можу до цих пір повірити у те, що трапилося. Вогню було ппц. Акумулятор спалахнув. Добре, що нічого більше не загорілося, а лише рука. І добре, що не в дитячих руках… Господи, дякую тобі…", — розповів Олександр Грамарчук.
До публікації ветеран прикріпив фото, судячи з якого акумулятор розплавився.
Зазначимо, що за даними сайту Rozetka смартфон Xiaomi Mi A1 знято з виробництва. Телефон належить до категорії бюджетних моделей та продавався в сегменті 4000-6000 грн.
У коментарях до своєї публікації потерпілий уточнив, що смартфон не зазнав впливу вологи. Опік же ветеран отримав сильний — рука пошкоджена по лікоть.
Як раніше повідомляв "Телеграф", у квартирі мешканки Запоріжжя Аліси Апанасенко посеред ночі загорівся планшет Samsung, що заряджався. За її словами, гаджет, що горить, від якого спалахнула фіранка і частина дивана, дивом побачила її мама, прокинувшись серед ночі. На щастя, пожежу загасили самотужки, проте гаджет перетворився на шматок металу.
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