В руках ветерана АТО взорвался смартфон: чудом не пострадала его дочь (фото)

Мобильный телефон принадлежал дочери Александра Грамарчука

Украинский ветеран боевых действий на Донбассе Александр Грамарчук (Гром) рассказал о неприятном инциденте со своим смартфоном. По его словам, гаджет взорвался прямо в его руках.

О происшествии военный написал на своей странице в Facebook.

"Взорвался в руках телефон Xiaomi Mi A1, которым пользовалась дочь. Взорвался в моих руках, потому обошлось только ожогом моей правой руки. Не могу до сих пор поверить в случившееся. Огня было много. Аккумулятор загорелся. Хорошо, что ничего больше не загорелось, а только рука. И хорошо, что не в детских руках. Господи, спасибо тебе…", — рассказал Александр Грамарчук.

К публикации ветеран прикрепил фото, судя по которому аккумулятор расплавился.

Отметим, что по данным сайта Rozetka смартфон Xiaomi Mi A1 снят с производства. Телефон относится к категории бюджетных моделей и продавался в сегменте 4000-6000 грн.

В комментариях к своей публикации пострадавший уточнил, что смартфон не подвергался воздействию влаги. Ожог же ветеран получил сильный — рука повреждена по локоть.

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