Депутати позбавили одного з найкращих випускників України стотисячної стипендії

Молодий чоловік із Запоріжжя раніше був названий у числі 30 найкращих.

Депутати Верховної Ради позбавили премії за один із найкращих результатів зовнішнього незалежного оцінювання в Україні Олексія Чикалова. Хлопець став одним із тридцяти найкращих випускників України, але вирішив продовжити навчання за межами країни.

Відповідно до тексту пояснювальної записки, опублікованої на сайті ВР, Чикалов більше не відповідає всім вимогам до лауреатів, оскільки був виключений із Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за власним бажанням.

Щорічна премія за найкращі результати ЗНО в Україні була присуджена 1 грудня минулого року та склала 100 тисяч гривень кожному із 30 лауреатів. Олексій Чикалов із Запоріжжя до 1 лютого був одним із них. Його виключення зі списку підтримали 263 депутати. Раніше хлопець навчався в ліцеї "Логос" та цікавився хімією. Ще в шостому класі став першим на Всеукраїнській олімпіаді, при тому що предмет починається лише з восьмого класу. Свій інтерес він розвинув завдяки гуртку у школі. За це у 2016 році отримав ноутбук від міського голови Запоріжжя.

Відповідно до вимог, для отримання стипендії ЗНО має бути здано на суму не менше ніж 790 балів, а мінімум одне — на 200. Також обов’язковою умовою є навчання в українському виші.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні готуються до пробного ЗНО, яке відбудеться у березні.