Депутаты лишили одного из лучших выпускников Украины стотысячной стипендии

Молодой человек из Запорожья ранее был назван в числе 30 лучших.

Депутаты Верховной Рады лишили премии за один из наилучших результатов внешнего независимого оценивания в Украине Алексея Чикалова. Парень стал одним из тридцати лучших выпускников Украины, но решил продолжить обучение за границами страны.

Согласно тексту пояснительно записки, опубликованной на сайте ВР, Чикалов больше не соответствует всем требованиям к лауреатам, поскольку был исключен из Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина по собственному желанию.

Ежегодная премия за лучшие результаты ВНО в Украине была присуждена 1 декабря прошлого года и составила 100 тысяч гривен каждому из 30 лауреатов. Алексей Чикалов из Запорожья до 1 февраля был одним из них. Его исключение из списка поддержали 263 депутата. Ранее парень учился в лицее "Логос" и интересовался химией. Еще будучи в шестом классе стал первым на Всеукраинской олимпиаде, при том что предмет начинается только с восьмого класса. Свой интерес он развил благодаря кружку в школе. За это в 2016 году получил ноутбук от городского головы Запорожья.

Согласно требованиям, для получения стипендии ВНО должно быть сдано на сумму не менее 790 баллов, а минимум одно — на 200. Также обязательным условием является учеба в украинском вузе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине готовятся к пробному ВНО, которое пройдет в марте.