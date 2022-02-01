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Україну засипле снігом: яким областям слід приготуватися до рясних опадів 2 лютого

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сніжитиме 2 лютого у багатьох регіонах
Сніжитиме 2 лютого у багатьох регіонах

Місцями очікується сніг з дощем.

На Україну насуваються одразу два циклони, які принесуть рясні снігопади у більшості областей вже у середу, 2 лютого.

Такий прогноз озвучили синоптики Українського гідрометцентру.

Невеликий сніг у середу, 2 лютого, пройде у західних областях України. Місцями у цих регіонах можливий і мокрий сніг.

У південних та східних областях очікується сніг з дощем.

А у Карпатах та східних областях країни опади прогнозують помірні, тоді як на півночі та у центрі істотних опадів не буде взагалі.

Місцями у регіонах спостерігатиметься ожеледиця, а у західних областях можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Карта опадів в Україні на 2 січня
Карта опадів в Україні на 2 січня
Погіршення погодних умов пояснюється вируванням циклонів
Погіршення погодних умов пояснюється вируванням циклонів

Що стосується температурних показників на 2 лютого, то вони в середньому коливатимуться у межах від -3 до +2 градусів вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть -4 -9 градусів.

У східних, південних та Дніпропетровській областях вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 1 до 5 тепла; в Карпатах вночі 7-12 градусів морозу, вдень 5-9 нижче нуля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода у лютому та коли очікувати на потепління.

Теги:
#Україна #Погода #Укргідрометцентр #Сніг #Погода на 2 лютого
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