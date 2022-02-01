Украину засыплет снегом: каким областям следует приготовиться к осильным осадкам 2 февраля

Местами ожидается снег с дождем.

На Украину надвигаются сразу два циклона, которые принесут обильные снегопады в большинство областей уже в среду, 2 февраля.

Такой прогноз озвучили синоптики Украинского гидрометцентра.

Небольшой снег в среду 2 февраля пройдет в западных областях Украины. Местами в этих регионах возможен мокрый снег.

В южных и восточных областях ожидается снег с дождем.

В Карпатах и восточных областях страны осадки прогнозируют умеренные, тогда как на севере и в центре существенных осадков не будет вообще.

Местами в регионах будет наблюдаться гололедица, а в западных областях возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Карта осадков в Украине на 2 января

Ухудшение погодных условий объясняется циклонами

Что касается температурных показателей на 2 февраля, то они будут в среднем колебаться в пределах от -3 до +2 градусов днем, а ночью столбики термометров покажут -4 -9 градусов.

В восточных, южных и Днепропетровской областях ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 5 тепла; в Карпатах ночью 7-12 градусов мороза, днем 5-9 ниже нуля.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в феврале и когда ожидать потепления.