Україна випередила Росію у всесвітньому рейтингу

Країна піднялася на 14 щаблів вище попередніх позицій

Оприлюднено рейтинг оцінки якості життя населення за версією Social Progress Index, до списку якого увійшла й Україна, посівши 48 місце серед 168 країн світу. По своїм показникам країні вдалося впевнено обійти такі країни як Грузія, Вірменія, Білорусь, Македонія, Чорногорія, Казахстан, Молдова, а також Росія.

Як повідомляє пресцентр Міністерства соціальної політики, українській державі вдалося піднятися аж на 14 позицій вище, аніж у минулому році.

Так, відповідно до підсумкових показників у понад 75 балів населення України має "помірно високу якість життя". Ці показники дають можливість увійти до третьої "верхньої" групи держав, де якість життя вважається високою.

Варто відзначити, що у минулому, 2020 році, деякі країни, які мали високі показники у понад 100 балів, цього року "впали" до позначок у 78 балів. На думку експертів такі позначки зумовлені погіршенням доступу до необхідних медичних послуг, а також ймовірним обмеження певних особистих прав через пандемію.

За словами міністерки соцполітики Марини Лазебної, за підсумками 2021 року Україна посіла перше місце серед країн із практично однаковим рівнем ВВП (валовий внутрішній продукт) на душу населення за паритетом купівельної спроможності.

На думку чиновниці, Україні вдалося піднятися в рейтингу завдяки повному задоволенню населення у харчуванні, питній воді, медичній допомозі та комунальних послугах, а також результативній політиці у сфері зайнятості вразливих груп, високому охопленню середньою освітою, доступним мобільним зв'язком та доступною електроенергією, низькою смертністю через погані санітарно-гігієнічних умов, зокрема, брудну воду тощо.

Що стосується факторів, які стримали подальше підняття країни по списку рейтингу, то сюди можна віднести високий показник передчасних смертей через неінфекційні хвороби, забруднене повітря, високу нерівність у впливі на певні політичні рішення, певні проблеми із особистою безпекою, а також недостатню тривалість життя.

Україна піднялася у глобальному рейтингу якості життя

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2021 році Україні вдалося встановити абсолютний рекорд у рейтингу найкращих вищих навчальних закладів Східної Європи та Центральної Азії. При цьому трійка вишів зайняли лідируючі позиції у сотні ліпших.