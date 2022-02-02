Украина опередила Россию во всемирном рейтинге

Страна поднялась на 14 ступеней выше предыдущих позиций

Обнародован рейтинг оценки качества жизни населения по версии Social Progress Index, в список которого вошла и Украина, заняв 48 место среди 168 стран мира. По своим показателям стране удалось уверенно обойти такие страны, как Грузия, Армения, Беларусь, Македония, Черногория, Казахстан, Молдова, а также Россия.

Как сообщает пресс-центр Министерства социальной политики, украинскому государству удалось подняться на 14 позиций выше, чем в прошлом году.

Так, согласно итоговым показателям более чем в 75 баллов, население Украины имеет "умеренно высокое качество жизни". Эти показатели дают возможность войти в третью "верхнюю" группу государств, где качество жизни считается высоким.

Стоит отметить, что в прошлом, 2020 году, некоторые страны, которые имели высокие показатели более чем в 100 баллов, в этом году "упали" до отметок в 78 баллов. По мнению экспертов такие показатели обусловлены ухудшением доступа к необходимым медицинским услугам, а также вероятным ограничением определенных личных прав из-за пандемии.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, по итогам 2021 года Украина заняла первое место среди стран с практически одинаковым уровнем ВВП (валовый внутренний продукт) на душу населения по паритету покупательной способности.

По мнению чиновницы, Украине удалось подняться в рейтинге благодаря полному удовлетворению населения в питании, питьевой воде, медицинской помощи и коммунальных услугах, а также результативной политике в сфере занятости уязвимых групп, высокому охвату средним образованием, доступной мобильной связью и доступной электроэнергией, низкой смертностью из-за плохих санитарно-гигиенических условий, в частности, грязной воды и т.д.

Что касается факторов, которые сдержали дальнейшее повышение страны по списку рейтинга, то сюда можно отнести высокий показатель преждевременных смертей из-за неинфекционных болезней, загрязненного воздуха, высокого неравенства во влиянии на определенные политические решения, определенных проблем с личной безопасностью, а также недостаточной продолжительности жизни.

Украина поднялась в глобальном рейтинге качества жизни

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2021 году Украине удалось установить абсолютный рекорд в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. При этом тройка вузов заняли лидирующие позиции у сотни попавшихся.