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Зливи, снігопади та штормовий вітер: якою буде погода в Україні 8 лютого

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українцям краще запастися парасольками та дощовиками Новина оновлена 07 лютого 2022, 12:05
Українцям краще запастися парасольками та дощовиками

Країна зустрінеться із серйозними опадами

Новий робочий тиждень має принести в Україну багато злив і снігопадів, котрі будуть "приправлені" сильним поривчастим вітром.

Який прогноз погоди синоптики дають на вівторок, 8 лютого, розповість "Телеграф".

За словами українського синоптика Наталії Діденко, вже найближчої доби над Україною зіштовхнуться циклон Roxana та антициклон Holm. Це, в основному, і призведе до того, що частина областей після нічних опадів задовольнятиметься сухою, хоч і хмарною погодою, а ось деякі регіони все одно засипле снігом (де-не-де заллє дощами).

"Температура повітря в більшості наших областей коливатиметься в районі нуля, у південній частині очікується +2…+7 градусів", — наголосила спеціалістка.

Прогноз погоди на 8 лютого від Наталії Діденки.

При цьому, за даними ресурсу weather.com, на півдні, як і в деяких інших областях, очікуються пориви сильного, практично штормового вітру — місцями до 38 км/год.

Погода в Україні 8 лютого
Погода в Україні 8 лютого

Далі розповімо про погоду в деяких регіонах.

Київ

Погода у Києві 8 лютого
Погода у Києві 8 лютого

У столиці перепад температур між днем та вночі буде невеликим — від +1°С до -1°С. Вдень, мабуть, буде без опадів, однак уночі піде сніг. Вітер може досягати швидкості 25 км/год.

Львів

Погода у Львові 8 лютого
Погода у Львові 8 лютого

Тут ранковий снігопад надвечір остаточно перетвориться на дощ. Температура повітря буде плюсовою — в районі 1-2 градусів тепла. Але жителям регіону варто одягатися тепліше: через суворий вітер, який може досягати до 30 км/год.

Харків

Погода в Харкові 8 лютого
Погода в Харкові 8 лютого

У цій області ситуація складатиметься навпаки — дощ, який розпочався вдень, до ночі перетвориться на сніг. При цьому на темний час доби прогнозуються справді серйозні снігопади. Вони будуть "приправлені" сильним вітром. Температурний розкид очікується від +2°С вдень до -4°С вночі.

Одеса

Погода в Одесі 8 лютого
Погода в Одесі 8 лютого

Цей регіон погрожує стати найвітрянішим у вівторок, 8 лютого. Тут синоптики прогнозують шквальні пориви швидкістю до 38 км/год. Також на жителів Одещини чекають зливи та температура від -1° до +4°С.

Дніпро

Погода в Дніпрі 8 лютого
Погода в Дніпрі 8 лютого

Вдень у регіоні очікується близько 4 градусів тепла, проте вночі похолодає до -3°С. Дощ загрожує перерости у сніг, уночі ж опади практично припиняться, хоч і утримається хмарна погода. Вітер менш сильний, ніж в інших областях — 15-20 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прогнози погоди синоптики дають на весь лютий.

Теги:
#Погода #Сніг #Дощ #Вітер #Лютий #Прогноз погоди
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