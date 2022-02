Школярка продає власні картини задля операції 2-річному хлопчику, якого навіть не знає

Поки що на лікування зібрали менше третини необхідних коштів

Біда у житті може наздогнати кожного. Так сталося із сім’єю молодого харків’янина Євгена Неживого. Його дворічному синові Олексію діагностували гострий мієлоїдний лейкоз, хлопчик проходить курс хіміотерапії та готується до операції з пересадки спинного мозку в Туреччині.

Маленький Олексій

Для молодої сім’ї вартість такого порятунку виглядає надхмарною – це 120 тисяч доларів (3,3 млн грн). І хоча батьки розпочали збір коштів, поки що завдяки пожертвуванням вдалося зібрати менше третини потрібної суми.

Про історію дізналася 10-річна дівчинка Вікторія Мосійчук із іншого куточку України. Вони мешкають у місті Вараш, неподалік Рівненської АЕС. Історія Олексія зворушила Вікторію, та вона вирішила виставити на аукціон власні картини, про що поінформував на своїй сторінці у Facebook головний редактор сайту "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Дівчинка продає свої картини заради порятунку дитини

Зараз усі охочі можуть придбати 5 картин художниці-початківці. Стартова їхня ціна 500 гривень, результати аукціону будуть оголошені 20 лютого.

Дівчинка дуже добре малює як для своїх років

У майбутньому Віка може стати гарною художницею

Також охочі можуть перерахувати внески на рахунок батьків маленького Олексія, що допоможе врятувати хлопчика.

Рахунки

Раніше "Телеграф" розповідав, як сім’ї з Херсона вдалося зібрати 2,5 мільйона доларів, щоб зробити дочці найдорожчий укол у світі та подолати рідкісну хворобу – спинальну м’язову атрофію.

У січні від такої ж хвороби у Польщі померла 7-місячна дівчинка з Волині Емілія Салінська.