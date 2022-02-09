Школьница продает свои картины для операции 2-летнему мальчику, которого даже не знает
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Пока на лечение собрали меньше трети необходимых средств
Беда в жизни может настигнуть каждого. Так произошло с семьей молодого харьковчанина Евгения Неживого. Его двухлетнему сыну Алексею диагностировали острый миелоидный лейкоз, мальчик проходит курс химиотерапии и готовится к операции по пересадке спинного мозга в Турции.
Для молодой семьи стоимость такого спасения выглядит заоблачной – это 120 тысяч долларов (3,3 млн грн). И хотя родители начали сбор средств, пока благодаря пожертвованиям удалось собрать меньше трети нужной суммы.
Об истории узнала 10-летняя девочка Виктория Мосийчук из другого уголка Украины. Они проживают в городе Вараш, недалеко от Ровенской АЭС. История Алексея растрогала Викторию и решила выставить на аукцион собственные картины, о чем проинформировал на своей странице в Facebook главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов.
Сейчас все желающие могут приобрести 5 картин начинающей художницы. Стартовая их цена 500 гривен, результаты аукциона будут объявлены 20 февраля.
Также желающие могут перечислить взносы на счет родителей маленького Алексея, что поможет спасти мальчика.
Счета
Карта папы PrivatBank: Неживой Евгений Алексеевич (₴, UAH): 4149 4993 9541 9888
IBAN (UAH): UA033052990262096400926608768
Monobank (UAH): 5375 4141 0759 6842
Monobank (USD): 5375 4188 0228 6674
SWIFT / BIC CODE: PBANUA2X
Bank name: PRIVATBANK
Bank Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
IBAN: UA033052990262096400926608768
FULL NAME: Nezhyvyi Yevhen
Address: 61000, Ukraine, reg. Kharkivska, c. Kharkiv, st. Velika Panasivska, build. 230, fl. 31
PayPal: [email protected] (Карандашова Евгения/Evgeniya Karandashova — she is our volunteer)
Western Union: Nezhyvyi Yevhen
Bitcoin: 3HSSXZ9bgTHjzNAxsFuFhAfcLFMjniQ3y6
Ethereum: 0xAC1aB420598cAc21aA1999237f49c28DbE2F4133
ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИИ — Сбер: 2202 2011 0919 3033 (Карандашова Евгения — Евгения наш волонтер и она помогает нам со сбором)
Ранее "Телеграф" рассказывал, как семье из Херсона удалось собрать 2,5 миллиона долларов, чтобы сделать дочери самый дорогой укол в мире и побороть редкую болезнь — спинальную мышечную атрофию.
В январе от такой же болезни в Польше скончалась 7-месячная девочка из Волыни Эмилия Салинская.
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