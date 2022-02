Школьница продает свои картины для операции 2-летнему мальчику, которого даже не знает

Пока на лечение собрали меньше трети необходимых средств

Беда в жизни может настигнуть каждого. Так произошло с семьей молодого харьковчанина Евгения Неживого. Его двухлетнему сыну Алексею диагностировали острый миелоидный лейкоз, мальчик проходит курс химиотерапии и готовится к операции по пересадке спинного мозга в Турции.

Маленький Алексей

Для молодой семьи стоимость такого спасения выглядит заоблачной – это 120 тысяч долларов (3,3 млн грн). И хотя родители начали сбор средств, пока благодаря пожертвованиям удалось собрать меньше трети нужной суммы.

Об истории узнала 10-летняя девочка Виктория Мосийчук из другого уголка Украины. Они проживают в городе Вараш, недалеко от Ровенской АЭС. История Алексея растрогала Викторию и решила выставить на аукцион собственные картины, о чем проинформировал на своей странице в Facebook главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Девочка продает свои картины ради спасения ребенка

Сейчас все желающие могут приобрести 5 картин начинающей художницы. Стартовая их цена 500 гривен, результаты аукциона будут объявлены 20 февраля.

Девочка очень хорошо рисует, как для своих лет

В будущем Вика может стать хорошей художницей

Также желающие могут перечислить взносы на счет родителей маленького Алексея, что поможет спасти мальчика.

Счета

Карта папы PrivatBank: Неживой Евгений Алексеевич (₴, UAH): 4149 4993 9541 9888

IBAN (UAH): UA033052990262096400926608768

Monobank (UAH): 5375 4141 0759 6842

Monobank (USD): 5375 4188 0228 6674

SWIFT / BIC CODE: PBANUA2X

Bank name: PRIVATBANK

Bank Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

IBAN: UA033052990262096400926608768

FULL NAME: Nezhyvyi Yevhen

Address: 61000, Ukraine, reg. Kharkivska, c. Kharkiv, st. Velika Panasivska, build. 230, fl. 31

PayPal: [email protected] (Карандашова Евгения/Evgeniya Karandashova — she is our volunteer)

Western Union: Nezhyvyi Yevhen

Bitcoin: 3HSSXZ9bgTHjzNAxsFuFhAfcLFMjniQ3y6

Ethereum: 0xAC1aB420598cAc21aA1999237f49c28DbE2F4133

ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИИ — Сбер: 2202 2011 0919 3033 (Карандашова Евгения — Евгения наш волонтер и она помогает нам со сбором)

Ранее "Телеграф" рассказывал, как семье из Херсона удалось собрать 2,5 миллиона долларов, чтобы сделать дочери самый дорогой укол в мире и побороть редкую болезнь — спинальную мышечную атрофию.

В январе от такой же болезни в Польше скончалась 7-месячная девочка из Волыни Эмилия Салинская.