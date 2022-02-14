Кулеба звернувся до генсека ООН з нестандартною пропозицією: подробиці

Кулеба та Гутерріш провели переговори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша з приводу загрози вторгнення Росії.

Про це повідомили на сторінці МЗС у Facebook.

"Дмитро Кулеба звернувся до Антоніо Гутерріша із пропозицією використання механізму "добрих послуг Генерального секретаря ООН" задля деескалації", — заява на сторінці відомства.

Механізм "добрих послуг генсека ООН" — призначення ним різних представників та інших осіб для сприяння Раді безпеки ООН у врегулюванні ситуацій, що становлять загрозу для міжнародного миру та безпеки. З минулого сторіччя генсеки ООН призначили спеціальних представників для вирішення конфліктів в Африці, Південній та Північній Америці, Азії, Європі та на Близькому Сході. Востаннє координатор ООН призначався для вирішення міжнародних конфліктів у 1993 році з питань повернення Іраком кувейтської власності.

Раніше "Телеграф" публікував найважливіші заяви представників України та Росії стосовно ймовірності вторгнення РФ.

Також військовий експерт Олег Жданов вважає, що мета інформаційних атак з боку США щодо вторгнення Росії — максимально послабити Москву.