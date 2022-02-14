Кулеба обратился к генсеку ООН с нестандартным предложением: подробности
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Кулеба и Гутерриш провели переговоры
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу по поводу угрозы вторжения России.
Об этом сообщили на странице МИД в Facebook.
"Дмитрий Кулеба обратился к Антонио Гутерришу с предложением использования механизма "добрых услуг Генерального секретаря ООН" для деэскалации", — заявление на странице ведомства.
Механизм "добрых услуг генсека ООН" — назначение им различных представителей и других лиц для содействия Совбезу ООН в урегулировании ситуаций, представляющих угрозу международному миру и безопасности. С прошлого столетия генсеки ООН назначили специальных представителей для разрешения конфликтов в Африке, Южной и Северной Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке. В последний раз координатор ООН назначался для разрешения международных конфликтов в 1993 году по возвращению Ираком кувейтской собственности.
Ранее "Телеграф" публиковал важнейшие заявления представителей Украины и России по поводу вероятности вторжения РФ.
Также военный эксперт Олег Жданов считает, что цель информационных атак со стороны США по вторжению России — максимально ослабить Москву.
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