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Клієнт "Нової пошти" поскаржився, що його обвісили на 150 кг: як так вийшло (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У компанії прокоментували інцидент
У компанії прокоментували інцидент

Вага суттєво вплинула на вартість доставки.

Українська компанія-доставник "Нова пошта" потрапила в неприємну ситуацію з однією з посилок. Чоловік поскаржився, що йому за доставку вагонки із Західної України нарахували майже на 1000 гривень більше.

Про це користувач Vantus_film розповів у ТікТок. Автор веде канал про будівництво та будматеріали та поділився своєю проблемою зі службою доставки. Він повідомив, що замовив вагонку із липи для лазні. Йому нарахували доставку за 413 кг об’ємної ваги, тоді як при перерахунку на відділенні одержання виявилося, що цей показник дорівнює 270.

Таким чином, вартість за доставку впала з 3129 грн до 2265. Як зазначив автор відео, при введенні в програму зазначених розмірів вийшла вага в 290 кг, і звідки з’явилася цифра в 413 кг йому не пояснили. Він також розповів, що за два тижні це четвертий подібний випадок.

Як "Телеграфу" прокоментували в компанії "Нова пошта", було проведено контрольне переважування та вагу зменшили. Відповідно, перерахували і вартість доставки. Кожна подібна ситуація розглядається окремо та індивідуально.

Раніше "Телеграф" писав про проблеми з упаковкою на "Новій пошті". Українка поскаржилася, що за вартості послуги упаковки вище за пересилання, дорогу тканину їй замотали в картон, навіть без плівки.

Теги:
#Доставка #Посилка #Нова Пошта #Пересилання
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