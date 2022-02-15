Клиент "Новой почты" пожаловался, что его обвесили на 150 кг: как так получилось (видео)

Вес существенно повлиял на стоимость доставки.

Украинская компания-доставщик "Новая почта" попала в неприятную ситуацию с одной из посылок. Мужчина пожаловался, что ему за доставку вагонки с Западной Украины насчитали на почти 1000 гривен больше.

Об этом пользователь Vantus_film рассказал в ТикТок. Автор ведет канал о стройке и стройматериалах и поделился своей проблемой со службой доставки. Он сообщил, что заказал вагонку из липы для бани. Ему насчитали доставку за 413 кг объемного веса, тогда как при пересчете на отделении получения оказалось, что этот показатель равен 270.

Таким образом стоимость за доставку упала с 3129 грн до 2265. Как отметил автор видео, при введении в программу указанных размеров получился вес в 290 кг, и откуда появилась цифра в 413 кг ему не объяснили. Он также рассказал, что за две недели это четвертый подобный случай.

Как "Телеграфу" прокомментировали в компании "Новая почта", было проведено контрольное перевзвешивание и вес уменьшили. Соответственно пересчитали и стоимость доставки. Каждая подобная ситуация рассматривается отдельно и индивидуально.

Ранее "Телеграф" писал про проблемы с упаковкой на "Новой почте". Украинка пожаловалась, что при стоимости услуги упаковки выше пересылки, дорогую ткань ей замотали в картон, даже без пленки.