"Такое ощущение, что тебя ограбили средь бела дня" – "Новая почта" удивила стоимостью упаковки посылки

Украинка пришла на почтовое отделение забирать свою посылку, но ее ожидал неприятный сюрприз

Дорог не товар, а его… упаковка в одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок. Недавно "Телеграф" рассказывал, как лобовое стекло автомобиля в отделении" Новой почты" запаковали в ящик, который получатель сравнил с гробом.

На этот раз о завышенной стоимости картонной упаковки для пересылки ценного товара в социальной сети Facebook написала жительница Мелитополя Запорожской области Галина Микитинец.

"Упаковка от "Новой почты" 72 грн! За лист гофрокартона, ни стрейч-пленки, ни проблем с прямоугольной коробкой! Кажется, им можно все… Очень обидно! Такое отношение и просто грабительские расценки!" – расстроена и возмущена женщина.

"Телеграфу" Галина Микитинец пояснила, что она заказала рулон очень дорогой ткани для изготовления текстильных изделий. Цена доставки была, по ее мнению, абсолютно здравой – 70 гривен за рулон весом чуть менее 10 кг. А вот стоимость упаковки товара почтой (72 грн) ее неприятно поразила, ведь она даже превысила саму пересылку.

Наверное, кто-то подумал, что перевозчик для сохранности товара упаковал его супернадежно, потому и недешево? В действительности рулон незамысловато обернули гофрокартоном в один слой, слегка скрепив его скотчем. К получателю заказ пришел в поврежденной в паре мест упаковке. "Такое ощущение, что тебя ограбили средь бела дня", — говорит Галина. К счастью, сам материал не был испорчен.

Дорого - еще не означает, что надёжно

Традиционно, по теме высказались и другие пользователи соцсети, вспоминая свои подобные отправления.

Светлана Игнатова: "У вас хоть упаковка по размерам отправляемого предмета. Видела посты, когда веточку упаковывали в квадратную огромную коробку, и получатель платил деньги за пересылку воздуха!".

"Ну, это вам еще повезло очень, любят они коробку, которая раз в пять больше самого отправления, бросить пару листов бумаги метров до 10 общей длиной. Получила такую посылку счастья в прошлом году, цена получается тогда вообще интересная. Поэтому теперь, если что-то заказываю у нового отправителя, прошу, чтобы упаковывали сами, а не "Новая почта", — написала Лилия Лори.

"Я тоже за пересылку по НП заплатила 131 грн! Большая коробка была полупустая, хотя отправитель очень тщательно упаковал посылку пленкой и скотчем! Сейчас отправитель во многих случаях сам очень тщательно упаковывает товар для пересылки за свои деньги! За что тогда НП берет такие деньги?", — удивляется Елена Бондаренко.

"Также недавно имела такой случай, в 20-килограммовый ящик бросили одеяло, там можно было еще два таких одеяла всунуть, пересылка почти 200 грн — пару дней была в шоке", — вспоминает Каролина Чудова.

А Ирина Лукава даже нашла у себя в архиве фото, на котором видно, что небольшой сверток "Новая почта" уложила в 5-килограммовую коробку.

А остальное в посылке - дорогой воздух

И в семье Микитинец этот инцидент был не первым. Накануне, добавила Галина, ее мужу 4-метровые бамбуковые палки с двух сторон обмотали таким же листом гофрокартона, оценив это в 92 грн. Правда, тогда этот "шедевр" одесской упаковки супруги забыли сфотографировать.

Когда в посте тегнули "Новую почту", их представитель вышел на связь и сообщил Микитинец, что они уже подали запрос в отделение отправителя и как только получат комментарий — сразу сообщат ей.

"Новая почта" пообещала разобраться в ситуации

Сама же Галина подчеркивает, что в компании должны понять – речь не о единичных проблемах с нерациональной и дорогой упаковкой, а о непродуманном подходе в целом к пересылке товаров потребителями. То есть, или расценки должны быть ниже, или оплата производиться за фактический вес товара, а не объем коробки. Понятно, что сложно еще увеличить ассортимент коробок для упаковки, но тогда, может быть, тару для автоматических линий сортировки стоит сделать более универсальной?

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