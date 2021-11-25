Прогноз Таро до конца ноября: одним карты пророчат новые эмоции, другим - потери

У некоторых могут возникнуть проблемы со здоровьем

Последние дни ноября, выпадающие на коридор затмений, принесут украинцам немного испытаний, но также и порадуют приятными новостями.

"Телеграф" составил прогноз, чего ждать вплоть до 1 декабря.

Чтобы узнать свой прогноз, посмотрите на карты рубашкой вверх и не задумываясь выберите одну из них.

Выбирайте сердцем, а не умом

Теперь посмотрите, какая именно карта Ваша:

Те же карты рубашкой вниз

А теперь объясним, что она значила.

Паж кубков (Новые эмоции)

На карте Вы видите молодого красивого юношу, который стоит у берега с кубком, откуда приветливо выглядывает рыба.

Эта карта — символ любви и мира, и может обещать приятную встречу или радостные новости. Сейчас самое время для чувств, романтики и новых начинаний. Не бойтесь быть смелым и решительным.

Перевернутый Туз мечей

На карте показана рука, которая выходит из облаков и крепко сжимает меч, на котором висит корона.

В своем обычном положении она пророчит триумф и победу, но в перевернутом виде ее смысл меняется на обратный, меч с победного становится пронзающим.

Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Перевернутая Девятка пентаклей

На карте показана женщина в роскошном саду, на руку которой села птица. Она символизирует изобилие и в обычном положении пророчит успешное завершение чего-то, на что было потрачено много сил.

Перевернутая карта говорит о потерях и безрассудстве, — возможно, вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Как сообщал "Телеграф", последняя неделя ноября может стать самой продуктивной.