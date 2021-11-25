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Прогноз Таро до кінця листопада: одним карти пророкують нові емоції, іншим – втрати

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Одна з трьох карт підкаже, на що чекати в останні дні осені
Одна з трьох карт підкаже, на що чекати в останні дні осені

У деяких можуть виникнути проблеми зі здоров’ям

Останні дні листопада, що випадають на коридор затемнень, принесуть українцям трохи випробувань, але також порадують приємними новинами.

"Телеграф" склав прогноз, на що чекати аж до 1 грудня.

Щоб дізнатися свій прогноз, подивіться на карти сорочкою вгору і не замислюючись, виберіть одну з них.

Вибирайте серцем, а не розумом
Вибирайте серцем, а не розумом

Тепер подивіться, яка саме карта Ваша:

Ті ж карти сорочкою вниз
Ті ж карти сорочкою вниз

А тепер пояснимо, що це все значить.

Паж кубків (Нові емоції)

На карті Ви бачите молодого вродливого юнака, який стоїть біля берега з кубком, звідки привітно виглядає риба.

Ця карта є символом любові і миру, і може обіцяти приємну зустріч або радісні новини. Зараз саме час для почуттів, романтики та нових починань. Не бійтеся бути сміливим та рішучим.

Перевернутий Туз мечів

На карті показано руку, яка виходить з хмар і міцно стискає меч, на якому висить корона.

У своєму звичайному положенні вона пророкує тріумф і перемогу, але в перевернутому вигляді її сенс змінюється на зворотний, меч з переможного стає пронизливим.

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Перевернута Дев’ятка пентаклів

На карті показано жінку в розкішному саду, на руку якої сів птах. Вона символізує достаток і у звичному становищі пророкує успішне завершення чогось, на що було витрачено багато сил.

Перевернута карта говорить про втрати і нерозсудливість, можливо, ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Як повідомляв "Телеграф", останній тиждень листопада може стати найпродуктивнішим.

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