"Новая почта" запаковала получателю автомобильное стекло в фанерный ящик размером с... гроб

За промах сотрудников компания была вынуждена принести извинения и вернуть клиенту деньги

И снова известная компания, предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, оказалась в неприятной ситуации: недавно там потеряли посылку АТОшнику от волонтеров, а на это раз услуги "Новой почты" были сильно завышены в цене. Об этом на своей Facebook-странице рассказал житель Мелитополя Запорожской области Константин Тарасов.

Получатель был удивлен ценой и размерами упаковки

Мужчина пояснил в посте, что заказал в Полтаве автомобильное стекло весом 10,5 кг. А за его транспортировку "Новой почтой" уплатил 750 гривен, не считая обратного платежа. И если бы эта стоимость была оправданной, у покупателя бы не было ни к кому претензии. Однако стоимость пересылки оказалась неоправданно завышенной: товар пришел в огромном ящике, большую часть которого занимал… воздух.

"Размер этого стекла от легковушки и гроба, в котором оно приехало, вы видите на фото. В гроб можно было положить рояль и сверху еще сесть самому. Считаю, что не один я покупаю автостекло и можно было бы оптимизировать процесс, а не впаривать клиентам продажу услуги на перемещение воздуха. Чтобы вы понимали, цена ваших услуг практически равна стоимости вещей, которые вы перевозите таким крайне ценным способом".

На столе - лобовое стекло, рядом стоит упаковочный ящик

Друзья и знакомые Константина сразу же отметились под постом. И наперебой стали советовать Тарасову в дальнейшем пользоваться услугами альтернативных компаний. Другие вспоминали подобные случаи из своей практики: "Они постоянно так поступают. Мне иногда присылают маленькую посылку, для которой нужна маленькая коробка, на вес 1-1,5 кг. Но они кладут товар в коробку для 10 кг, в крупногабаритную, и сдирают 100 грн, пишут вес 10 кг. Отвратительно! Поэтому я уже стараюсь не пользоваться ими, выбираю других перевозчиков" – пишет Эльвира.

"Я выслал коробочку с временами, — сообщает Захар. — Упаковали в коробку такого размера, как из-под масла в совке один в один. Напихали туда макулатуры… Пришел человеку подарочек…".

"Вот такая посылка пришла мене" – пишет Лариса, сопровождая комментарий фотографией.

Подходящей по размеру коробки не нашлось?

"Постоянно психую, получая облатку таблеток в телевизионной коробке. Задолбали!" – возмущается Инна.

"Недавно заказывал стекло – душевую перегородку размером 1х2 м из Харькова в Киев (отделение – адресная доставка). Стоило 782 грн., в том числе 460 грн. упаковки. Так что стоимость доставки в них еще приемлема, а упаковка – заоблачные расценки" – подтверждает Павел.

"После того, как я обнародовал ситуацию в соцсети, мне уже позвонили с "Новой почты", – рассказал "Телеграфу" Константин Тарасов. – Пообещали разобраться с тем, что произошло. Понимаете, если бы они окантовали это стекло как обычно, доставка стоила бы гривен 300-400 — я бы сказал "большое спасибо" и побежал по своим делам. Но то, что они сделали – это ни в какие ворота не лезет. Это еще фото неудачное, потому что стекло ко мне ближе. Если бы вы видели как я — вы бы рыдали!".

Упаковка в огромный ящик оказалась слишком дорогй

По словам мелитопольца, лобовое стекло автомобиля размером примерно 70х130 см, а ящик, рядом с которым он себя запечатлел, чуть ниже его. "Мой рост – 1 метр 70 см, ну а он примерно 165 см высотой, в ширину, как минимум, 2 метра, и в глубину сантиметров 40. То есть, в него боком можно поставить с десяток человек невысокого роста – вот как нелегалов перевозят", — смеется мужчина.

Ящик оказался чуть ниже Константина Тарасова

Константин рассказывает, что пользуется "Новой почтой" давно, случались и разные недоразумения – в том числе, посылки терялись, потом находились, международная однажды оказалась переполовиненной. Впрочем, администрация компании обычно реагировала адекватно, извинялась, в качестве подарка предоставляла промокоды (право на приобретение товара или услуги на специальных условиях). Он понимает, что в масштабном предприятии большую роль играет "человеческий фактор", серьезно влияющий на репутацию компании и отношение к ней клиентов.

"За промахи отдельных людей расплачивается своим реноме и деньгами компания. Думаю, что работника, который допустил такое безобразие, найдут и накажут, а компания обычно старается загладить эти промахи" – резюмирует мелитополец.

А спустя некоторое время Тарасов сообщил "Телеграфу", что "Новая почта" не просто частично компенсировала упаковку товара, а полностью вернула деньги за пересылку с извинениями. И считает, что немалую роль в этом сыграло обращение к компании через социальные сети, вызвавшее резонанс.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некие мошенники пытались нажиться на гражданах под видом акции от "Новой почты".