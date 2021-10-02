На "Новой почте" пропала дорогая "стиралка", а к адресату попала... вдвое дешевле

Посылку отправляли волонтеры для семьи тяжело раненного атошника и теперь хотят узнать, кто подвел их и целую компанию, предоставляющую услуги экспресс-доставки

Удивленно-возмущенный пост о произошедшем инциденте опубликовала председатель правления ОО "Инициатива Е +" Валентина Варава – о работе этой киевской организации "Телеграф" рассказывал: они снабжали кислородными концентраторами и медучреждения, и просто больных с тяжелым течением коронавируса, а кроме того, несколько лет передавали на передовую медикаменты, продукты, необходимое оборудование и даже автомобили, переданные соратниками из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи.

Валентина подчеркивает, что с "Новой почтой" волонтеры дружат, а те, в свою очередь, создали социальный проект "Гуманитарная почта Украины", позволяющий перевозить грузы для волонтеров бесплатно. Из уважения к партнерам, о непонятной поначалу ситуации "Инициатива Е +" молчала, но когда случилась "развязка", вынуждены были обнародовать.

- Из Киева до Обухова – 50 километров, отправление шло 22 дня! — не сдерживает эмоций руководитель киевских волонтеров. – Друзья говорят, что если бы я озвучила необходимость отвезти туда бытовую технику, то они бы нас выручили, это не проблема. Но у нас таких проблем никогда и не было с "Новой почтой".

От Киева до Обухова - рукой подать

Валентина рассказывает, что среди прочих благотворительных проектов, у них есть и помощь семьям погибших или тяжело раненных участников АТО.

- Мы помогаем что-то купить из базово необходимых вещей. В данном случае, семье Александра Мелещенко нужна была стиральная машина – хорошая, надежная, мощная на 7-8 килограммов, так как у него трое детей возрастом до 12 лет. Саша – тяжелораненный, и как раз волонтер нашего киевского госпиталя просила ему помочь. У него большие проблемы со здоровьем (контузия, инвалидность) и потому ему долго, 2 месяца, пришлось собирать документы на эту благотворительную помощь – а мы же все делаем только под пакет документов. И тут случается такое недоразумение.

Месяц назад приобрели для него стиральную машину марки Electrolux – заранее проконсультировались, чтобы была мощная и надежная. И 10 сентября отправили, как обычно и делаем, бесплатно этот груз "Новой почтой" из Киева в Обухов. Ждали, что он получит долгожданную вещь, сделает снимок счастливой семьи на фоне машинки, поблагодарит, мы, в свою очередь, поблагодарим финансовых доноров и все будет отлично…

Но получатель молчал. Да и сама Варава спохватилась только через неделю. Тогда и спросила бойца, пришлась ли ко двору стиралка. Тот ответил, что машинку не получил.

- Как это – "не получил"? Ну ладно, день-два отправление шло, а тут прошла неделя. Тогда мы стали отслеживать этот трекер, а мы в это время как раз были на Донбассе. И Владимир Пундик, который эту машину фотографировал и отправлял, обнаружил, что стиралка из Киева доехала до Черкасской области, потом возвращалась… Ну это реально какой-то "почтовый детектив"!

Сначала волонтеры допустили, что произошел какой-то "сбой": например, однажды дочке их коллеги велосипед три недели добирался. Но когда женщина написала заявление на "Новую почту", велик нашелся. Атошнику – как получателю — посоветовали написать заявление, чтобы груз отыскался. Мелещенко так и сделал неделю назад с требованием вернуть товар или деньги. Заявление приняли. И мы были уверены, что вопрос решится, тем более, что на почте везде стоят видеокамеры.

- И буквально позавчера приходит сообщение: "Посылка прибыла в город Обухов". Ну и слава Богу, вздохнули мы. Саша поехал за ней сегодня. Лишний раз напомню, что все эти поездки и нервы даются ему с трудом. Фотографии стиральной машины и счета на нее я, конечно же, отправляла Александру. И первым делом он увидел, что стиралка – не та: другая марка, и с загрузкой белья вдвое меньше, чем Electrolux. Он поискал в интернете и нашел, что и стоит такая вдвое дешевле – 5 тысяч гривен.

"Мы надеемся, что руководство "Новой почты" обязательно разберется в этой досадной ситуации, и виновник будет наказан" — говорит Валентина Варава.

И под ее постом с массой комментариев соотечественников вскоре появилось и сообщение от "Новой почты": "Добрый вечер, Валентина. Очень жаль и стыдно за этот инцидент. Делаем все возможное и невозможное, чтобы найти вашу стиральную машину. Просим вас немного подождать. Как только узнаем результат, вас проинформируем".

"Новая почта" обещает разобраться в ситуации

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