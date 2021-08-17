Возможно, кто-то считает, что поутихли бои на передовой, стало несколько спокойнее на "ковидном фронте" и волонтерская деятельность прекратилась. Полагает, что уже не нужны те люди, кто, отложив на потом домашние хлопоты и заботы, забывая о сне и отдыхе, не жалея средств из семейного бюджета, заботится о воинах и ветеранах АТО/ООС, детях бойцов и детях-сиротах, переселенцах и пожилых людях, о тех, кто перенес тяжелое заболевание или страдает от него в данный момент. Нет! Такие люди были, есть и они по-прежнему делают добрые дела, чего бы им это не стоило.

Об общественной организации "Инициатива Е+" и ее председателе правления Валентине Вараве "Телеграф" уже рассказывал. С прошлого года, с начала пандемии, организация максимально старалась помочь кислородными концентраторами задыхающимся больным с тяжелейшими пневмониями. До этого и параллельно с этим организация помогала боевым подразделениям — в том числе и автомобилями, на которые собирали средства всем миром, благодаря диаспорам и зарубежным друзьям.

А событием это лета стала доставка в Украину первой "скорой помощи", которую в качестве гуманитарной помощи друзья из Германии передали для гражданской больницы объединенной территориальной громады на Киевщине.

"Это — наша 72-я машинка и ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ! А еще — это самая крутая быстрая из переданных нами 18 машинок "скорой помощи"! Это — настоящий реанимобиль, с дефибриллятором, кислородом, электрокардиографом, отсосом и крутыми сумками-вкладышами" – так радостно известила всех единомышленников Валентина Варава на своей страничке в Фейсбук.

-Для меня эта история началась более года назад, когда моя знакомая волонтерка Анастасия Шуба позвонила и спросила, можем ли мы перегнать из-за рубежа в Украину, оформить и растаможить "скорую помощь" для гражданской больницы в ОТГ, которая тогда еще только создавалась, — объясняет Валентина. – Я сказала: "Без проблем". Но тогда уже наступил ковидный локдаун. Оказалось, что еще в самом начале коронавирусной пандемии активисты Немешаевской громады в Бородянском районе Киевской области (с которыми мы затем тесно подружились) нашли во Франкфурте-на-Майне каналы, специалистов из немецкой службы спасения @Interhelp, и договорились о передаче ими автомобиля "скорой помощи". То есть, для нас это был новый контакт. Немецкая служба спасения собрала средства и готова была передать этот автомобиль на Немешаевскую громаду. ОТГ нуждается в таком автомобиле, потому что у них две медицинских "ГАЗели" и один УАЗик – и все на громаду в 200 тысяч человек!

Волонтер объясняет, что переговоры изначально вели не они, а к ним обратились, когда решение уже было принято. Но для немецкой стороны и для украинской стороны оказалось невозможно перегнать автомобиль в Украину во время локдауна.

Радостным событием волонтер поделилась в Фейсбуке

-Мы обращались и в посольство Германии в Украине, пани посол пообещала нам содействовать. Но все нам говорили, что нереально заехать в Германию. И вот только сейчас мы смогли это осуществить. Задач было несколько: перегнать автомобиль из Германии в Украину, признать этот автомобиль гуманитарной помощью через Минсоцполитики, чтобы не платить за его растаможку, потому что, понятное дело, у громады таких денег нет. Растаможить его и передать в больницу. Со всем этим мы справились, хотя было долго, порой очень трудно и очень бюрократически, но получилось действительно круто!

По словам Валентины, общение с отделом гуманитарной помощи Министерства социальной политики было плодотворным, они без проблем сотрудничали с "Инициативой Е+", и решение о признании автомобиля гуманитарной помощью было получено быстро. Билеты на самолет в свою страну двоим представителям общественной организации купили немцы. И, конечно же, у Валентины и ее спутника было много волнений: пустят их или не пустят в Германию. Особенно, когда весь июнь шли сообщения о том, что Германия закрыла въезд в страну иностранцам без признанных Евросоюзом прививок, и ПЛР-тест не подходил. "Но мы общались с немецкой стороной на трех языках – украинском, английском, немецком – получили их поддержку и долетели до Германии" – объясняет собеседница.

Передача ключей от "скорой" во Франкфурте-на-Майне

На обратном пути также не обошлось без переживаний: во-первых, в Европе как раз начались сильнейшие дожди и подтопления, во-вторых, куда ж без нашей бюрократии?

-Я такого никогда не видела, чтобы в прогнозе погоды было написано: количество осадков 9,3 см! Это были просто катастрофические дожди. Но мы успели уехать.

Польскую таможню мы прошли очень быстро, а вот украинская таможня с нами вообще не хотела иметь дел! Не хотели заморачиваться с гуманитарной помощью, потому что за оформление таможенной декларации надо платить деньги, а вот за гуманитарную помощь денег брать нельзя. И потому все от нас отказывались. И на границе с Украиной мы провели более 6-ти часов!

Тогда-то появился новый пост на Фейсбуке: "Действительно, в маленьком подвальном помещении постоянно 40-50-60 водителей фур. Дышать — невозможно. Через полчаса ты покрываешься густым липким потом, задыхаешься от удушья, голова разваливается, нервы — струны. А наверху большой, просторный и совершенно пустой вестибюль и куча закрытых кабинетов. Есть воздух, но нет: всех — в подвал, ибо не фиг. Вспыхивают конфликты – мгновенно… "Аппаратик, который выдает номер очереди?!" Нет, не слышали — и "позвоночников" пачками проводят без очереди. Конфликты, крики, маты… Поляка, который попытался пройти без очереди, — вынесли. И хорошо, что обошлось без мордобоя. Проблему решил бы этот аппарат, фиксирующий твой номер в очереди. Но таможенникам — пофиг. Уверена, что людей умышленно доводят до невыносимой усталости и озверения, чтобы они молча платили взятки за быстрейшее прохождение границы…".

-Мы там были популярными, потому что у нас большая красивая "скорая помощь", я – женщина-водитель, а вокруг все грузовые машины и мужчины за рулем, — вспоминает прохождение таможни Валентина. — Мы привлекали внимание. И в какой-то момент, когда я моталась между всеми в попытках получить помощь от брокеров, которые говорили: "Не знаю, как это делать", кто-то из водителей сказал мне вдогонку: "Похоже, что Украине не нужна немецкая скорая?". Представляете, вот именно от таких моментов, когда ты видишь отношение соотечественников к важному событию, бессильно опускаются руки…

В конце-концов, одна из таможенных брокеров согласилась помочь и вместе с киевским брокером оформила декларацию на автомобиль и эта инстанция была пройдена.

А затем медицинский автомобиль обзавелся украинскими номерами

Ну и на родных просторах оставалась "мелочь": поставить "скорую" на учет в МРЭО и получить украинские номера. "Впрочем, регистрация автомобиля гумпомощи – лютый трэш! Во-первых, имеет место несогласованность нормативки между Минсоц, таможней и сервисными центрами МВД. Во-вторых, мало кто понимает, что делать с гуманитаркой. Ну и, в-третьих, мы были едва ли не первые, кто получал автомобиль для передачи больнице" – прокомментировала хлопоты волонтер. После того подписали нотариальный договор о передаче "скорой" в Бородянскую больницу и передали машину физически и документально.

Но в комментариях к радостным постам Варавы друзья пишут, что такие замечательные медицинские автомобили нужны бы и другим территориальным громадам, потому этот проект завершился, а новые – еще впереди.