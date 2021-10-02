На "Новій пошті" пропала дорога "пралка", а до адресата потрапила... вдвічі дешевше

Посилку відправляли волонтери для сім’ї важко пораненого атовця і тепер хочуть дізнатися, хто підвів їх, і цілу компанію, яка надає послуги експрес-доставки

Здивовано-обурений пост про інцидент опублікувала голова правління ГО "Ініціатива Е +" Валентина Варава — про роботу цієї київської організації "Телеграф" розповідав: вони постачали кисневими концентраторами і медустанови, і просто хворих з важким перебігом коронавірусу, а крім того, кілька років передавали на передову медикаменти, продукти, необхідне обладнання і навіть автомобілі, надані соратниками з-за кордону в якості гуманітарної допомоги.

Валентина підкреслює, що з "Новою поштою" волонтери дружать, а ті, своєю чергою, створили соціальний проєкт "Гуманітарна пошта України", що дозволяє перевозити вантажі для волонтерів безплатно. З поваги до партнерів, про незрозумілу спочатку ситуацію "Ініціатива Е +" мовчала, але коли трапилася "розв’язка", змушена була оприлюднити.

- З Києва до Обухова — 50 кілометрів, відправлення йшло 22 дні! — не дотримується емоцій керівник київських волонтерів. — Друзі кажуть, що якби я озвучила необхідність відвезти туди побутову техніку, то вони б нас виручили, це не проблема. Але у нас таких проблем ніколи й не було з "Новою поштою".

Валентина розповідає, що серед інших благодійних проєктів, у них є і допомога сім’ям загиблих або тяжкопоранених учасників АТО.

- Ми допомагаємо щось купити з базово необхідних речей. В цьому випадку, сім’ї Олександра Мелещенко потрібна була пральна машина — хороша, надійна, потужна, на 7-8 кілограмів, тому що у нього троє дітей віком до 12 років. Саша — важкопоранений, і як раз волонтер нашого київського госпіталю просила йому допомогти. У нього великі проблеми зі здоров’ям (контузія, інвалідність) і тому йому довго, 2 місяці, довелося збирати документи на цю благодійну допомогу — а ми ж все робимо тільки під пакет документів. І тут трапляється таке непорозуміння!

Місяць тому придбали для нього пральну машину марки Electrolux — заздалегідь проконсультувалися, щоб була потужна і надійна. І 10 вересня відправили, як завжди й робимо, безплатно цей вантаж "Новою поштою" з Києва до Обухова. Чекали, що він отримає довгоочікувану річ, зробить знімок щасливої родини на тлі машинки, подякує, ми, своєю чергою, подякуємо фінансових донорів і все буде відмінно...

Але одержувач мовчав. Та й сама Варава схаменулася тільки через тиждень. Тоді й запитала бійця, чи припала до двору пралка. Той відповів, що машинку не отримав.

- Як це — "не отримав"? Ну ладно, день-два відправлення йшло, але тут пройшов тиждень. Тоді ми стали відстежувати цей трекер, а ми в цей час якраз були на Донбасі. І Володимир Пундик, який цю машину фотографував і відправляв, виявив, що пралка з Києва доїхала до Черкаської області, потім поверталася... Ну це реально якийсь "поштовий детектив"!

Спочатку волонтери допустили, що стався якийсь "збій": наприклад, одного разу доньці їх колеги велосипед три тижні добирався. Але коли жінка написала заяву на "Нову пошту", ровер знайшовся. Атовцю — як одержувачу — порадили написати заяву, щоб вантаж знайшовся. Мелещенко так і зробив тиждень тому з вимогою повернути товар або гроші. Заяву прийняли. І ми були впевнені, що питання вирішиться, тим більше, що на пошті скрізь стоять відеокамери.

- І буквально позавчора приходить повідомлення: "Посилка прибула в місто Обухів". Ну і слава Богу, зітхнули ми. Саша поїхав за нею сьогодні. Зайвий раз нагадаю, що всі ці поїздки й нерви даються йому важко. Фотографії пральної машини та рахунку на неї я, звичайно ж, відправляла Олександру. І перш за все він побачив, що пралка — не та: інша марка, і з завантаженням білизни вдвічі менше, ніж Electrolux. Він пошукав в інтернеті та знайшов, що і коштує така вдвічі дешевше — 5 тисяч гривень.

"Ми сподіваємося, що керівництво "Нової пошти" обов’язково розбереться в цій прикрої ситуації, і винуватець буде покараний" — каже Валентина Варава.

І під її постом з масою коментарів краян незабаром з’явилося і повідомлення від "Нової пошти": "Добрий вечір, Валентина. Дуже шкода і соромно за цей інцидент. Робимо все можливе і неможливе, щоб знайти вашу пральну машину. Просимо у вас трохи часу. Щойно дізнаємося результат, вас проінформуємо".

"Нова пошта" обіцяє розібратися в ситуації

Раніше "Телеграф" розповідав, як "Новою поштою" не доїхав до адресата дорогий ноутбук і яке рішення прийняла компанія.