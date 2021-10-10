Велике прання: скандал з втратою вантажу "Новою поштою" закінчився хепі-ендом

Шоу з вручення компанія з експрес-доставки робити не стала

Втрати вантажів підприємствами, що здійснюють їх доставку, трапляються — десь через недогляд співробітників, десь — через банальні крадіжки, в тому числі й людьми зі схильностями до наживи, які затесалися до трудового колективу. Розплачуватися за чужу недбалість і злодійство доводиться самим компаніям, щоб не втратити "обличчя" і клієнтів. У вересні неприємність трапилася з відправленням, яке київські волонтери з ГО "Ініціатива Е +" в якості благодійної допомоги адресували учаснику бойових дій на Донбасі Олександру Мелещенку: така необхідна сім’ї з трьома маленькими дітьми пральна машина в дорозі до Обухова загубилася.

Правда, через три(!) тижні пралка-таки приїхала в обухівське відділення "Нової пошти", але яке ж було здивування Олександра Мелещенка, коли йому показали вантаж — зовсім не той, про який він знав по надісланій волонтерами фотографії та рахунку з магазину. Замість дбайливо підібраної волонтерами пральної машини Electrolux йому пропонували забрати товар вдвічі дешевше та меншої потужності — якусь Altus.

Вантаж прийшов на 3 тижні пізніше і не той

Коли про це непорозуміння на своїй Фейсбук-сторінці написала керівник волонтерської організації Валентина Варава, на зв’язок відразу ж вийшов представник "Нової пошти". Від імені компанії він вибачився перед відправниками та одержувачем. А на наступний день сповістив, що з Мелещенком зв’язалися і насамперед виплатили 10 тисяч компенсації за втрачену побутову техніку. До того ж пообіцяли подарувати замість зниклої точно таку ж пралку.

"Нова пошта" готова виправити ситуацію

Через кілька днів АТОвця запросили до відділення "Нової пошти" і справедливість, нарешті, перемогла — Олександр повіз додому не тільки новенький Electrolux, але ще і презент у вигляді праски.

Electrolux для великої сімейної прання

Пралка була встановлена на належне їй місце і щасливий чоловік відправив друзям-волонтерам знімок обновки, на якій сидять маленькі доньки.

Олександр Мелещенко з дітьми і пралкою

Варто сказати, що публічний захід з вручення представники компанії влаштовувати не вважали за необхідне. Хоча, в такому випадку, можна було б не обтяжувати ветерана війни, особи з інвалідністю, який вже добряче понервував через ситуацію, що склалася, їхати за пралкою в відділення, а забезпечити її доставку до будинку отримувача.

Хто ж такий 33-річний Олександр Мелещенко?

Учасник бойових дій Олександр Мелещенко

"Про Олександра Мелещенка я дізналася від наших волонтерів, які допомагають пораненим в госпіталі, — розповіла "Телеграфу" Валентина Варава. — Це люди, які готують їжу для поранених, допомагають, підтримують, шукають необхідні медикаменти, якщо потрібно. Виявляється, Саша був розвідником на російсько-українській війні, ну а до розвідників завжди особливо шанобливе ставлення ".

Олександр Мелещенко служив у розвідці

За словами Валентини, чоловік свого часу ще строкову службу проходив як розвідник, потім звільнився з армії, вів звичайне цивільне життя, а у квітні 2014 року його було мобілізовано в Національну Гвардію. Там він добре себе проявив.

На Фейсбук-сторінці "Герої АТО" про нього повідомляється також: "Після демобілізації 19.03.2015, Мелещенко вдруге 20.04.2015 сам прийшов у військкомат для проходження подальшої служби. Спочатку був курсантом в Рівному в розвідці, потім в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Стояли в Широкине. Під час виконання бойового завдання, по дорозі до місця дислокації сидів зверху на машині, звідки випав і отримав травму спини. Зараз Саша нерухомий і прикутий до ліжка. Вдома тата чекають двоє маленьких діточок". (Є також ще одна дитина дружини від попереднього шлюбу — Авт.)

Травма була важкою

Є про нього відомості й на сторінці Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (так тепер називаються військкомати): "Військовослужбовець розвідувального взводу окремого батальйону морської піхоти Мелещенко Олександр Юрійович, 1986 року народження, призваний на військову службу 23 квітня 2015 р. Захищав територіальну цілісність Батьківщини поблизу села Широкине Донецької області, де 19 квітня 2016 року у час бойового завдання отримав травматичні ураження спинного мозку".

"Саша тривалий час перебував у відділенні нейрохірургії Центрального військового госпіталю, переносив операції, — пояснює Варава. — Всі боялися, що він може залишитися лежачим. Але, попри всі важкі травми, Олександр не втрачав бойового духу, проходив реабілітацію, і поступово став сідати, потім зміг пересуватися на милицях, а зараз вже пересувається з паличкою. Варто сказати, що особистого транспорту у нього немає, тому кожен раз доводилося домовлятися, щоб на "Нову пошту" його звозили".

Під час лікування в госпіталі

І тільки один момент залишився невідомим в цій історії — хто ж, де і на якому етапі "поцупив" дорогий вантаж, а потім підсунув дешеву підробку. Можливо, що на самій "Новій пошті" результати внутрішнього розслідування відомі й там вживатимуть всіх заходів, щоб подібне не повторилося.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Волині група ромів напала на ветерана АТО.