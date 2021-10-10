Большая стирка: скандал с потерей груза "Новой почтой" закончился хэппи-эндом

Шоу из вручения компания по экспресс-доставке делать не стала

Потери грузов предприятиями, осуществляющими их доставку, случаются – где-то из-за недосмотра сотрудников, где-то – из-за банальных краж, в том числе и затесавшимися в трудовой коллектив людьми со склонностями к наживе. Расплачиваться за чужую халатность и воровство приходится самим компаниям, чтобы не потерять "лицо" и клиентов. В сентябре неприятность случилась с отправлением, которое киевские волонтеры из ОО "Инициатива Е +" в качестве благотворительной помощи адресовали участнику боевых действий на Донбассе Александру Мелещенко: столь необходимая семье с тремя маленькими детьми стиральная машина в дороге в Обухов потерялась.

Правда, через три(!) недели стиралка-таки приехала в обуховское отделение "Новой почты", но каково же было удивление Александра Мелещенко, когда ему показали груз – совсем не тот, о котором он знал по присланной волонтерами фотографии и счете из магазина. Вместо заботливо подобранной волонтерами стиральной машины Electrolux ему предлагали забрать товар вдвое дешевле и маломощнее — некую Altus.

Груз пришел на 3 недели позже и не тот

Когда об этом недоразумении на своей Фейсбук-странице написала руководитель волонтерской организации Валентина Варава, на связь сразу же вышел представитель "Новой почты". От имени компании он принес извинения и отправителям, и получателю. А на следующий день известил, что с Мелещенко связались и первым делом выплатили 10 тысяч компенсации за потерянную бытовую технику. К тому же, пообещали подарить взамен пропавшей точно такую же стиралку.

"Новая почта" готова исправить ситуацию

Спустя несколько дней АТОшника пригласили в отделение "Новой почты" и справедливость, наконец-то, восторжествовала – Александр повез домой не только новенький Electrolux, но еще и утюг в качестве презента.

Electrolux для большой семейной стирки

Стиралка была водружена на положенное ей место и счастливый мужчина отправил друзьям-волонтерам снимок обновки, на которой восседают маленькие дочурки.

Александр Мелещенко с детьми и стиралкой

Стоит сказать, что публичное мероприятие из вручения представители компании устраивать не сочли необходимым. Хотя, в таком случае, можно было бы не утруждать ветерана войны, человека с инвалидностью, уже изрядно понервничавшего из-за сложившейся ситуации, ехать за стиралкой в отделение, а обеспечить ее доставку на дом.

Кто же такой 33-летний Александр Мелещенко?

Участник боевых действий Александр Мелещенко

"Про Александра Мелещенко я узнала от наших волонтеров, которые помогают раненым в госпитале, — рассказала "Телеграфу" Валентина Варава. — Это люди, которые готовят еду для раненых, помогают, поддерживают, ищут необходимые медикаменты, если нужно. Оказывается, Саша был разведчиком на российско-украинской войне, ну а к разведчикам всегда особо уважительное отношение".

Александр Мелещенко служил в разведке

По словам Валентины, мужчина в свое время еще срочную службу проходил как разведчик, потом уволился из армии, вел обычную гражданскую жизнь, а в апреле 2014 года был мобилизован в Национальную Гвардию, где хорошо себя проявил.

На Фейсбук-страничке "Герої АТО" про него сообщается также: "После демобилизации 19.03.2015, Мелещенко второй раз 20.04.2015 сам пришел в военкомат для прохождения дальнейшей службы. Сначала был курсантом в Ровно в разведке, затем в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Стояли в Широкино. Во время выполнения боевого задания, по дороге к месту дислокации сидел сверху на машине, откуда выпал и получил травму спины. В настоящее время Саша неподвижен и прикован к постели. Дома папу ждут двое маленьких детишек". (Есть также еще один ребенок супруги от предыдущего брака – Авт.)

Травма была тяжелой

Имеются о нем сведения и на странице Обуховского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так теперь называются военкоматы): "Военнослужащий разведывательного взвода отдельного батальона морской пехоты Мелещенко Александр Юрьевич, 1986 года рождения, призван на военную службу 23 апреля 2015. Защищал территориальную целостность Родины вблизи села Широкино Донецкой области, где 19 апреля 2016 во время боевого задания получил травматические поражения спинного мозга".

"Саша длительное время находился в отделении нейрохирургии Центрального военного госпиталя, переносил операции, — поясняет Варава. — Все боялись, что он может остаться лежачим. Но, несмотря на все тяжелые травмы, Александр не терял боевого духа, проходил реабилитацию, и постепенно стал садиться, потом смог передвигаться на костылях, а сейчас уже передвигается с палочкой. Стоит сказать, что личного транспорта у него нет, потому каждый раз приходилось договариваться, чтобы на "Новую почту" его свозили".

Во время лечения в госпитале

И только один момент остался неизвестным в этой истории – кто же, где и на каком этапе "умыкнул" дорогой груз, а затем подсунул дешевую подделку. Возможно, что на самой "Новой почте" результаты внутреннего расследования известны и там предпримут все меры, чтобы подобное не повторилось.

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