"Нова пошта" запакувала одержувачу автомобільне скло у фанерну скриньку розміром з... труну

За промах співробітників компанія була змушена вибачитися і повернути клієнту гроші

І знову відома компанія, яка надає послуги експрес-доставки документів, вантажів та посилок, опинилася в неприємній ситуації: нещодавно там втратили посилку АТОвцю від волонтерів, а цього разу їхні послуги були завищені в ціні. Про це на своїй Facebook-сторінці, звертаючись до "Нової пошти", розповів мешканець Мелітополя Запорізької області Костянтин Тарасов.

Одержувач був здивований ціною та розмірами упаковки.

Чоловік пояснив у пості, що замовив у Полтаві автомобільне скло вагою 10,5 кг. А за його транспортування "Новою поштою" сплатив 750 гривень, не рахуючи зворотного платежу. І якби ця вартість була виправданою, у покупця не було б ні до кого претензії. Однак вартість пересилання виявилася невиправдано завищеною: товар прийшов у величезній скриньці, більшу частину якої займало повітря.

Розмір цього скла від легковика і труни, в якій воно приїхало, ви бачите на фото. У труну можна було покласти рояль і зверху ще сісти самому. продаж послуги на переміщення повітря. Щоб ви розуміли, ціна ваших послуг практично дорівнює вартості речей, які ви перевозите таким вкрай цінним способом".

На столі — лобове скло, поруч стоїть пакувальна скринька

Друзі та знайомі Костянтина відразу ж відзначились під постом. І навперебій почали радити Тарасову надалі користуватися послугами альтернативних компаній. Інші згадували подібні випадки зі своєї практики: "Вони постійно так роблять. Мені іноді надсилають маленьку посилку, для якої потрібна маленька коробка, на вагу 1-1,5 кг. Але вони кладуть товар в коробку для 10 кг, великогабаритну, і здирають 100 грн, пишуть вагу 10 кг. Огидно! Тому я вже намагаюся не користуватися ними, вибираю інших перевізників", — пише Ельвіра.

"Я вислав коробочку з годинником, — повідомляє Захар. — Упакували в коробку такого розміру, як з-під масла в совку один в один. Напхали туди макулатури… Прийшов людині подаруночок…".

"Ось така посилка прийшла мене", — пише Лариса, супроводжуючи коментар фотографією.

Підходящої за розміром коробки не знайшлося?

"Постійно психую, отримуючи облатку таблеток у телевізійній коробці. Задовбали!", — обурюється Інна.

"Нещодавно замовляв скло — душову перегородку розміром 1х2 м з Харкова до Києва (відділення — адресне доставлення). Коштувало 782 грн, у тому числі 460 грн пакування. Тож вартість доставлення в них ще прийнятна, а пакування — захмарні розцінки", — підтверджує Павло.

Після того, як я оприлюднив ситуацію в соцмережі, мені вже зателефонували з "Нової пошти", — розповів "Телеграфу" Костянтин Тарасов. — Пообіцяли розібратися з тим, що сталося. Розумієте, якби вони окантували це скло як завжди, доставлення коштувало б гривень 300-400 — я б сказав "дуже дякую" і побіг у своїх справах. Але те, що вони зробили — це ні в які ворота не лізе. Це ще фото невдале, тому що скло до мене ближче. Якби ви бачили як я — ви б плакали!".

Пакування у величезний ящик виявилося занадто дорогим

За словами мелітопольця, лобове скло автомобіля розміром приблизно 70х130 см, а ящик, поряд з яким він себе сфотографував, трохи нижче за нього. "Мій зріст — 1 метр 70 см, ну а він приблизно 165 см заввишки, завширшки, як мінімум, 2 метри, і в глибину сантиметрів 40. Тобто, в нього боком можна поставити з десяток людей невисокого зросту — ось як нелегалів перевозять", — сміється чоловік.

Ящик виявився трохи нижче Костянтина Тарасова

Костянтин розповідає, що користується "Новою поштою" давно, траплялися й різні непорозуміння – у тому числі посилки губилися, потім знаходилися, міжнародна одного разу виявилася переполовиненою. Втім, адміністрація компанії зазвичай реагувала адекватно, вибачалася, як подарунок надавала промокод (право на придбання товару або послуги на спеціальних умовах). Він розуміє, що в масштабному підприємстві велику роль відіграє "людський фактор", який серйозно впливає на репутацію компанії та ставлення до неї клієнтів.

"За промахи окремих людей розплачується своїм реноме та грошима компанія. Думаю, що працівника, який допустив таке неподобство, знайдуть і покарають, а компанія зазвичай намагається загладити ці промахи", – резюмує мелітополець.

А згодом Тарасов повідомив "Телеграфу", що "Нова пошта" не просто частково компенсувала пакування товару, а повністю повернула гроші за пересилання з вибаченнями. І вважає, що чималу роль цьому зіграло звернення до компанії через соціальні мережі, що викликало резонанс.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі шахраї намагалися нажитися на громадянах під виглядом акції від "Нової пошти".