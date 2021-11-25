"Таке відчуття, що тебе пограбували серед білого дня" – "Нова пошта" здивувала вартістю упаковки посилки

Українка прийшла на поштове відділення забирати свою посилку, але на неї чекав неприємний сюрприз

Дорогий не товар, а його упаковка в одній з найбільших компаній, що надають послуги експрес-доставки документів, вантажів та посилок. Нещодавно "Телеграф" розповідав, як лобове скло автомобіля у відділенні "Нової пошти" запакували в скриньку, яку одержувач порівняв із труною.

Цього разу про завищену вартість картонної упаковки для пересилання цінного товару у соціальній мережі Facebook написала мешканка Мелітополя Запорізької області Галина Микитинець.

"Упаковка від "Нової пошти" 72 грн! За лист гофрокартону, ні стрейч-плівки, ні проблем із прямокутною коробкою! Здається, їм можна все… Дуже прикро! Таке ставлення і просто грабіжницькі розцінки! " – засмучена жінка.

"Телеграфу" Галина Микитинець пояснила, що вона замовила рулон дуже дорогої тканини для виготовлення текстильних виробів. Ціна доставлення була, на її думку, абсолютно реальною – 70 гривень за рулон вагою трохи менше ніж 10 кг. А ось вартість пакування товару поштою (72 грн) її неприємно вразила, адже вона навіть перевищила саме пересилання.

Напевно, хтось подумав, що перевізник для збереження товару запакував його супернадійно, тому й недешево? Насправді рулон нехитро обгорнули гофрокартоном в один шар, злегка скріпивши його скотчем. До одержувача замовлення прийшло у пошкодженій в парі місць упаковці. "Таке відчуття, що тебе пограбували серед білого дня", — каже Галина. На щастя, сам матеріал не був зіпсований.

Дорого – ще не означає, що надійно

Традиційно, на тему висловилися й інші користувачі соцмережі, згадуючи свої подібні відправлення.

Світлана Ігнатова: "У вас хоч упаковка за розмірами предмета, що відправляється. Бачила пости, коли гілочку упаковували у квадратну величезну коробку, і одержувач платив гроші за пересилання повітря!".

"Ну, це вам ще пощастило дуже, люблять вони у коробку, яка разів у пʼять більше відправлення, кинути пару аркушів паперу метрів до 10-х загальною довжиною. Отримала таку посилку щастя минулого року, ціна виходить тоді взагалі цікава. Тому тепер, якщо що замовляю у нового відправника, прошу, щоб упаковували самі, а не "Нова пошта", — написала Лілія Лорі.

"Я теж за пересилку по НП заплатила 131 грн! Велика коробка була напівпорожня, хоча відправник дуже ретельно запакував посилку плівкою та скотчем! Зараз відправник у багатьох випадках сам дуже ретельно пакує товар для пересилки за свої гроші! За що тоді НП бере такі гроші? ", — дивується Олена Бондаренко."

"Також нещодавно мала такий випадок, у 20-кілограмову скриньку кинули ковдру, там можна було ще дві такі ковдри всунути, пересилання майже 200 грн — кілька днів було в шоку", — згадує Кароліна Чудова.

А Ірина Лукава навіть знайшла у себе в архіві фото, на якому видно, що невеликий пакунок "Нова пошта" поклала у 5-кілограмову коробку.

А решта в посилці – дороге повітря

І в родині Микитинець цей інцидент був не першим. Напередодні, додала Галина, її чоловікові 4-метрові бамбукові палиці з обох боків обмотали таким самим листом гофрокартону, оцінивши це у 92 грн. Щоправда, тоді цей "шедевр" одеської упаковки подружжя забуло сфотографувати.

Коли в пості помітили "Нову пошту", їхній представник вийшов на зв’язок і повідомив Микитинець, що вони вже подали запит у відділення відправника і як тільки отримають коментар — одразу повідомлять їй.

"Нова пошта" пообіцяла розібратися у ситуації

Сама ж Галина наголошує, що в компанії мають зрозуміти – йдеться не про поодинокі проблеми з нераціональною та дорогою упаковкою, а про непродуманий підхід загалом до пересилання товарів споживачами. Тобто, або розцінки мають бути нижчими, або розрахунок здійснюватися за фактичну вагу товару, а не обсяг коробки. Зрозуміло, що складно ще збільшити асортимент коробок для пакування, але тоді, можливо, тару для автоматичних ліній сортування варто зробити більш універсальною?

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