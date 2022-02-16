Українська авіація показала, як б’є танкові колони: відео

Військовослужбовці тренуються у льотних тактичних операціях

В рамках навчань "Завірюха-2022" українські військові льотчики продемонстрували, як здатні відбити наземну атаку з повітря.

Відеопідтвердженням поділилися у Генштабі ЗСУ у середу, 16 лютого.

Авіація брала участь у виконанні поставлених льотних тактичних операцій. Місцем для проведення навчань став полігон Повурськ, що знаходиться у Волинській області.

Авіація над полігоном

Насамперед слід перевірити підготовку бомбардувальників Су-24М, а також винищувачів МіГ-29 та Су-27. Військовослужбовці "атакували" наземні сили противника, які, за легендою навчань, були представлені як піхотою, і танковою колоною.

За словами командувача Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Миколи Олещука, авіація блискуче впоралася зі своїм завданням, адже всі цілі були знищені.

Момент удару по "колоні" танків

Навчання проводяться попри зимову та сніжну погоду. Такі умови лише додають відчуття реальності того, що відбувається для військовослужбовців, що здатне допомогти краще орієнтуватися у разі реальних бойових дій.

Нагадаємо, що Україна — не єдина країна у регіоні, яка зараз проводить військові навчання. Найбільше занепокоєння викликає "Союзна рішучість-2022", в якій беруть участь Росія та Білорусь. "Телеграф" публікував карту того, де знаходитимуться військовослужбовці двох сусідніх держав.