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З Україною чи без: Зеленський висловився про переговори з Росією

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Зеленський у Маріуполі Новина оновлена 16 лютого 2022, 21:02
Зеленський у Маріуполі

Президент війшов у прямий ефір з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістки "Суспільного" Ангеліна Карякіної щодо того, чи були домовленності між світовою дипломатією та Росією стосовно відведення загрози війни в Україні.

"Щодо України, то центр ухвалення усіх рішень — це Україна та українське суспільство. Я не можу 100% сказати, що ті чи інші лідери не проводять свої переговори з РФ, але всі рішення щодо України ухвалюються в Україні, тому саме сюди і приїжджають", — заява Зеленського.

Також президент прокоментував ситуацію на українських кордонах, заявивши, що скупчення російських військ все ще спостерігається.

"Ситуація контролюється нашими військовослужбовцями, ми не бачимо зараз змін", — додав Зеленський.

Нагадаємо, рішенням Зеленського 16 лютого в Україні на державному рівні відзначають День єднання на тлі побоювання широкомасштабного вторгнення Росії. Сьогодні ввечері президент проводить у Маріуполі зустріч із послами ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що накопичення військ на кордоні з Україною викликало побоювання через ризик вторгнення. Називали дату – 16 лютого. Метою можуть стати найбільші міста України.

Теги:
#Зеленський #Вторгнення в Україну #Війна
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