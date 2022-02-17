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Чиновник, якому дзвонив Зеленський, одержав тюремний термін

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Чорний лісоруб" Віктор Сиса отримав вирок у 5,5 років за ґратами Новина оновлена 17 лютого 2022, 13:50
"Чорний лісоруб" Віктор Сиса отримав вирок у 5,5 років за ґратами

Крім 5 років за ґратами, у колишнього чиновника конфіскують частину майна.

Екскерівник Гутянського лісового господарства Віктор Сиса отримав 5,5 років за ґратами за підкуп детектива НАБУ. Колишній чиновник "прославився" тим, що йому через вирубку лісу прямо під час наради телефонував Володимир Зеленський.

Рішення про позбавлення волі Віктора Сиси у четвер, 17 лютого, ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (про надання хабаря службовій особі) колишній очільник Гутянського лісгоспу отримав 5 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією частини майна.

"Обвинувачений пропонував детективу НАБУ 100 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо службових осіб ДП "Гутянське лісове господарство"", — повідомили у ВАКС.

Нагадаємо, що ще у 2019 році Віктор Сиса отримав телефонний дзвінок від президента України Володимира Зеленського прямо під час наради про вирубку лісів на Харківщині. Це сталося після того, як у доповіді Сису назвали найбільшим чорним лісорубом Харківщини.

"Пан Сиса? Ми тут на вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра до Офісу президента о десятій", — сказав у липні 2019 року Зеленський.

А вже у жовтні того ж року "чорний лісоруб" попався на спробі підкупу детектива НАБУ. За 100 000 доларів Віктор Сиса просив закрити кримінальне провадження щодо вирубки лісів у Гутянському лісгоспі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві на мільйонному хабарі затримали депутата столичної міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. У його кабінеті було виявлено 1,26 млн гривень — цю суму депутат міг просити про допомогу з організацією роздрібної торгівлі на території Києва.

Теги:
#Харків #Вирубка лісу #Володимир Зеленський #ВАКС #Віктор Сиса
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