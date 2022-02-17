Чиновник, которому звонил Зеленский, получил тюремный срок

Кроме 5 лет за решеткой, у бывшего чиновника конфискуют часть имущества.

Экс-руководитель Гутянского лесного хозяйства Виктор Сыса получил 5,5 лет за решеткой за подкуп детектива НАБУ. Бывший чиновник "прославился" тем, что ему из-за вырубки леса прямо во время совещания звонил по телефону Владимир Зеленский.

Решение о лишении свободы Виктора Сысы в четверг, 17 февраля, принял Высший антикоррупционный суд.

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Отмечается, что по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (о предоставлении взятки должностному лицу) бывший глава Гутянского лесхоза получил 5 лет и 6 месяцев заключения с конфискацией части имущества.

"Обвиняемый предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство"", — сообщили в ВАКС.

Напомним, что еще в 2019 году Виктор Сыса получил телефонный звонок от президента Украины Владимира Зеленского прямо во время совещания о вырубке лесов в Харьковской области. Это произошло после того, как в докладе Сысу назвали самым крупным черным лесорубом Харьковщины.

"Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять", — сказал в июле 2019 года Зеленский.

А уже в октябре того же года "черный лесоруб" попался на попытке подкупа детектива НАБУ. За 100 000 долларов Виктор Сыса просил закрыть уголовное производство по вырубке лесов в Гутянском лесхозе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве на миллионной взятке задержали депутата столичного горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. В его кабинете было обнаружено 1,26 млн гривен – эту сумму депутат мог просить за помощь с организацией розничной торговли на территории Киева.