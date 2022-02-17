До 100% від зарплати: нардепи ввели собі надбавку за "інтенсивність праці"

Правки ухвалили без обговорення.

В українському парламенті проголосували за правки до закону про статус нардепів щодо зарплат і надбавок.

Про це пише ZN.ua.

Наголошується, що відповідне рішення підтримало 305 народних обранців. Так заробітна плата парламентаря складатиметься з посадового окладу у розмірі 10 прожиткових мінімумів (приблизно 24 тисячі гривень) та надбавок, які діяли станом на 1 січня 2020 року згідно з постановою Кабміну №304 від 20.04.2016р.

Примітно, що в цій постанові передбачалася й низка "бонусів", включаючи:

надбавку за інтенсивність праці у розмірі до 100% посадового окладу;

премію за персональний внесок у загальні результати роботи;

допомогу на оздоровлення при наданні відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати працівника.

Таким чином, нардеп за місяць може отримати до 50 тисяч гривень зарплати без урахування інших можливих премій та надбавок. Крім того, нардепам на місяць виділяється фонд на виплату зарплат помічникам та консультантам, який становить 29,2 прожиткових мінімумів, або 72,4 тисячі гривень.

У пояснювальній записці зазначено, що попередня схема нарахування зарплат нардепам не враховувала систему надбавок.

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