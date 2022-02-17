До 100% от зарплаты: нардепы ввели себе надбавку за "интенсивность труда"

Правки приняли без обсуждения.

В украинском парламенте проголосовали за правки в закон о статусе нардепов по части зарплат и надбавок.

Об этом пишет ZN.ua.

Отмечается, что соответствующее решение поддержало 305 народных избранников. Так заработная плата парламентария будет состоять из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов (примерно 24 тысячи гривен) и надбавок, действовавших по состоянию на 1 января 2020 года согласно постановлению Кабмина №304 от 20.04.2016г.

Примечательно, что в этом постановлении предусматривался и ряд "бонусов", включая:

надбавку за интенсивность труда в размере до 100% от должностного оклада;

премию за персональный вклад в общие результаты работы;

помощь на оздоровление при предоставлении отпуска в размере среднемесячной зарплаты работника.

Таким образом нардеп за месяц может получить до 50 тысяч гривен зарплаты без учета других возможных премий и надбавок. Кроме того, нардепам на месяц выделяется фонд на выплату зарплат помощникам и консультантам, который составляет 29,2 прожиточных минимума, или 72,4 тысячи гривен.

В пояснительной записке указано, что предыдущая схема начисления зарплат нардепам не учитывала систему надбавок.

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