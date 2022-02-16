Депутатів та чиновників змусять сидіти в Україні: у Раді готують гучний закон

Проект вніс лідер парламентської фракції "Слуг народу" Давид Арахамія.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який визначає категорії тих, кому заборонено виїжджати з країни в період воєнного стану.

Як повідомляє "Телеграф", відповідний документ уже надіслали на ознайомлення.

Якщо його приймуть, то в такий період із України не виїдуть:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, нардепи, голови місцевих держадміністрацій, перші заступники та інші заступники, держслужбовці на посадах "А"-категорії, керівники центральних органів виконавчої влади (включаючи такі органи зі спецстатусом), військові ЗСУ та інших військформувань, створених законно, правоохоронці рядового та начальницького складу керівники стратегічних структур у сферах економіки та безпеки, керівники, чиї підприємства, організації та установи працюють у сфері забезпечення безпеки та критичної стійкості інфраструктури.

Залишати переділи держави вищезгаданим категоріям згідно з текстом, дозволять для здійснення власних повноважень лише за розпорядженням глави держави. Проєкт подав Давид Арахамія, але серед його ініціаторів — десятки українських нардепів. Також згідно з проєктом заборона на виїзд буде актуальною до особливого наказу президента або закінчення воєнного стану.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану стор 1 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану стор 2

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України закликав повернутися в Україну політиків і бізнесменів, які виїхали.