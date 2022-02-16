Депутатів та чиновників змусять сидіти в Україні: у Раді готують гучний закон
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Проект вніс лідер парламентської фракції "Слуг народу" Давид Арахамія.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який визначає категорії тих, кому заборонено виїжджати з країни в період воєнного стану.
Як повідомляє "Телеграф", відповідний документ уже надіслали на ознайомлення.
Якщо його приймуть, то в такий період із України не виїдуть:
- члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів,
- нардепи,
- голови місцевих держадміністрацій, перші заступники та інші заступники,
- держслужбовці на посадах "А"-категорії,
- керівники центральних органів виконавчої влади (включаючи такі органи зі спецстатусом),
- військові ЗСУ та інших військформувань, створених законно,
- правоохоронці рядового та начальницького складу
- керівники стратегічних структур у сферах економіки та безпеки,
- керівники, чиї підприємства, організації та установи працюють у сфері забезпечення безпеки та критичної стійкості інфраструктури.
Залишати переділи держави вищезгаданим категоріям згідно з текстом, дозволять для здійснення власних повноважень лише за розпорядженням глави держави. Проєкт подав Давид Арахамія, але серед його ініціаторів — десятки українських нардепів. Також згідно з проєктом заборона на виїзд буде актуальною до особливого наказу президента або закінчення воєнного стану.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України закликав повернутися в Україну політиків і бізнесменів, які виїхали.
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