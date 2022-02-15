Рада хоче обмежити виїзд депутатів та чиновників із країни

У Верховній Раді готують законопроєкт, який заборонить чиновникам залишати Україну у разі воєнного чи надзвичайного стану.

Чиновникам хочуть заборонити залишати країну під час воєнного стану. Цей законопроєкт незабаром буде зареєстровано у Верховній Раді.

Цією інформацією поділилася Ольга Совгіря у своєму Телеграм-каналі.

Законопроєктом передбачено обмеження на виїзд у період воєнного стану депутатам, членам Кабінету міністрів, чиновникам, головам ОДА, РДА; держслужбовцям категорії "А", керівникам центральних органів виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом, керівникам підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, керівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкістю критичної інфраструктури та ін.

Депутат заявила, що підтримуватиме цей законопроєкт і запропонує народним обранцям доповнити наявний список суддями Конституційного суду України.

Совгіря переконана, що судді Конституційного суду мають забезпечувати можливість невідкладного ухвалення рішень.

Передумовою до створення цього законопроєкт стали масові вильоти депутатів та бізнесменів з країни, коли з’явилася інформація про можливий широкомасштабний напад Росії на території України. Понад 20 чартерних рейсів на борту яких перебували відомі олігархи та політики, покинули Україну.

Після цього була реакція від президента країни Володимира Зеленського, він закликав втікачів повернутися до країни протягом 24 годин.

Також, заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв ексклюзивно для "Телеграфа" розповів своє бачення ситуації з втечею, і як, на його думку, треба покарати чиновників та бізнесменів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що депутати звернулися до міжнародних організацій різних країн із проханнями допомогти Україні.