Рада хочет ограничить выезд депутатов и чиновников из страны

В Верховной Раде готовят законопроект, который запретит чиновникам покидать Украину в случае военного или чрезвычайного положения.

Чиновникам хотят запретить покидать страну во время военного положения. Данный законопроект вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Этой информацией поделилась Ольга Совгиря в своем Телеграмм-канале.

Законопроектом предусмотрено ограничение на выезд в период военного положения депутатам, членам Кабинета министров, чиновникам, главам ОГА, РГА; госслужащим категории "А", руководителям центральных органов исполнительной власти, в том числе со специальным статусом, руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивостью критической инфраструктуры и др.

Депутат заявила, что будет поддерживать этот законопроект и предложит народным избранникам дополнить имеющийся список судьями Конституционного суда Украины.

Совгиря убеждена, что судьи Конституционного суда должны обеспечивать возможность принятия решений безотлагательно.

Предпосылкой к созданию этого законопроекта стали массовые вылеты депутатов и бизнесменов со страны, когда появилась информация, о возможном широкомасштабном нападении России на территории Украины. Более 20 чартерных рейсов на борту которых находились известные олигархи и политики покинули Украину.

После этого последовала реакция от президента страны Владимира Зеленского, он призвал беглецов вернуться в страну в течение 24 часов.

Также, заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал свое виденье ситуации с бегством, и как нужно, по его мнению, наказать чиновников и бизнесменов.

Ранее, "Телеграф" сообщил, что депутаты обратились в международные организации разных стран с просьбами помочь Украине.