Ахметов і не тільки: хто із олігархів повертається до України

Деякі приїжджають після кількох тижнів перебування в інших країнах

У вівторок, 15 лютого, в аеропорту Запоріжжя приземлився літак із Рінатом Ахметовим на борту. Бізнесмена та низку інших багатих українців раніше підозрювали у "втечі з країни" через вірогідне вторгнення Росії, хоча більшість з них і обіцяла невдовзі повернутися.

Інформацію про прибуття Ахметова повідомив у Facebook журналіст-розслідувач "УП" Михайло Ткач.

Особисті джерела медійника підтвердили, що бізнесмен справді повернувся до України. Літак здійснював рейс із Парижа.

До речі, пресслужба Ахметова і раніше стверджувала: бізнесмен має намір провести 16 лютого на території Маріуполя.

Також стало відомо, коли планує приїзд на Батьківщину ще один український бізнесмен Віктор Пінчук. Його представники запевняють, що засновник "Фонду Пінчука" прилетить до України у середу, 16 лютого.

Серед найближчих заходів, на яких має перебувати бізнесмен, — нарада ради директорів компанії YES, що відбудеться у Дніпрі.

Також додамо, що невдовзі Віктор Пінчук знову покине країну. Все тому, що він заявлений як учасник безпекової конференції в Мюнхені. Вона запланована на 18–20 лютого.

Слід зазначити, що 16 лютого є вельми розтиражованою датою. На Заході багато хто припускає, що саме в цей день Росія спробує вторгнутися в Україну. При цьому повідомляється мінімум про три напрямки, які у Кремлі можуть обрати для атаки.

Не дивно, що на тлі збільшення панічних настроїв дуже категорично почали діяти і багато іноземних партнерів нашої держави. Так, окремі країни закликали своїх громадян виїхати з України, а дехто навіть евакуював дипломатів із посольств.