Ахметов и не только: кто из олигархов возвращается в Украину

Некоторые приезжают после нескольких недель нахождения в других странах

Во вторник, 15 февраля, в аэропорту Запорожья приземлился самолет с Ринатом Ахметовым на борту. Бизнесмена и ряд других богатых украинцев ранее подозревали в "побеге из страны" накануне вероятного вторжения России, хотя многие из них и анонсировали скорое возвращение.

Информацию о прибытии Ахметова сообщил в Facebook журналист-расследователь "УП" Михаил Ткач.

Личные источники медийщика подтвердили, что бизнесмен действительно вернулся в Украину. Самолет совершал рейс из Парижа.

К слову, что пресс-служба Ахметова ранее утверждала: бизнесмен собирается провести 16 февраля на территории Мариуполя.

Также стало известно, когда планирует приезд на Родину еще один украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Его представители уверяют, что основатель "Фонда Пинчука" прилетит в Украину в среду, 16 февраля.

Среди ближайших мероприятий, на которых должен находиться бизнесмен — совещание совета директоров компании YES, что пройдет в Днепре.

Также добавим, что в ближайшие дни Виктор Пинчук снова покинет страну. Все потому, что он заявлен как участник конференции по безопасности в Мюнхене. Она запланирована на 18-20 февраля.

Следует отметить, что 16 февраля является весьма растиражированной датой. На Западе многие предполагают, что именно в этот день Россия попробует вторгнуться в Украину. При этом сообщается минимум о трех направлениях, которые в Кремле могут выбрать для атаки.

Неудивительно, что на фоне увеличения панических настроений весьма категорически начали действовать и многие иностранные партнеры нашего государства. Так, отдельные страны призвали своих граждан выехать из Украины, а кое-кто даже эвакуировал дипломатов из посольств.