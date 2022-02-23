Зеленський призиває до ЗСУ частину українців: кому, коли і куди треба з’явитися

Призов резервістів розпочнеться з 23 лютого

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу 22 лютого повідомив, що видав наказ про призов резервістів на військову службу по призову осіб із числа резервістів у особливий період.

У Службі зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України роз’яснили, кого торкнеться цей наказ.

Вік і кого закликають

Призову на військову службу підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років.

Це будуть як офіцери, так і рядовий та сержантський склад.

Резервісти першої черги оперативного резерву – це військовослужбовці, які звільняються із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

Терміни та місця проходження служби

Призов розпочнеться з нинішнього дня – 23 лютого 2022 року.

Максимальний термін служби – 1 рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і за тією спеціальністю, де вони проходили службу раніше і підписали договір проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

"Наприклад, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово-облікову спеціальність", — пояснили у Службі зв’язків із громадськістю СВ ЗСУ.

При цьому в інформації наголошується, що резервістам, що були призвані, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Що робити резервістам зараз

Згідно з наказом президента України, резервісти оперативного резерву першої черги повинні самостійно з’явитися у свої військові частини або територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП прийшли на зміну військкоматам), за телефонним дзвінком або отримавши повістку для явки до свого ТЦК.

При цьому якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваний, йому необхідно особисто надати документи, що підтверджують неможливість призову.

За неявку або ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, хто в Україні є резервістами, а також які види резервістів існують.