"По Україні випустили тисячі ракет і снарядів": Геращенко закликав росіян не мовчати про війну

Росіян закликають публічно заявляти, що вони проти війни.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко через початок вторгнення Росії в Україну звернувся до російського народу із закликом не замовчувати ситуацію і зупинити Володимира Путіна.

Відповідне звернення з'явилося на сторінці Геращенка у Facebook.

За його словами, до ухвалення Путіним остаточного рішення про вторгнення в Україну нібито залишається кілька годин. І російський народ, якщо не буде замовчувати, здатний повпливати на свого президента.

Геращенко спростував інформацію, що Україна готує силове повернення окупованих територій і додав, що ця брехня потрібна Кремлю тільки для того, щоб виправдати війну проти нашої країни.

При цьому радник голови МВС попередив про жертви, які можуть бути у тому випадку, якщо Путін таки піде на повномасштабну війну. За його словами, українці боротимуться, стрілятимуть "у тих, хто прийде на нашу землю з мечем", і загинути можуть тисячі російських та українських солдатів.

"Загинуть ні в чому не винні українські жінки, діти й старі. Матері й дружини оплакуватимуть російських чоловіків, які загинуть, вдершись на чужу землю. Але ви, росіяни, ще можете зупинити трагедію, що наближається. Зупиніть Путіна!" – сказав радник голови МВС.

Він закликав росіян не мовчати, телефонувати рідним і близьким і прямо заявляти, що вони проти війни з Україною. Він просить писати про це у всіх соціальних мережах.

"Україна — не Росія, але Україна і не ворог Росії. Дайте нам жити спокійно. Живіть спокійно самі. Нам усім потрібен мир. Зупиніть Путіна!" – резюмував Геращенко.

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