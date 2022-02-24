"По Украине выпустили тысячи ракет и снарядов": Геращенко призвал россиян не молчать о войне

Россиян призывают публично заявлять, что они против войны.

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко из-за начала вторжения России в Украину обратился к российскому народу с призывом не умалчивать ситуацию и остановить Владимира Путина.

Соответствующее обращение появилось на странице Геращенко в Facebook.

По его словам, до принятия Путиным окончательного решения о вторжении в Украину якобы остается несколько часов. И русский народ, если не будет умалчивать, способен повлиять на своего президента.

Геращенко опроверг информацию, что Украина готовит силовое возвращение оккупированных территорий и добавил, что эта ложь нужна Кремлю только для того, чтобы оправдать войну против нашей страны.

При этом советник главы МВД предупредил о жертвах, которые могут быть в том случае, если Путин пойдет на полномасштабную войну. По его словам, украинцы будут бороться, будут стрелять "в тех, кто придет на нашу землю с мечом", и погибнуть могут тысячи российских и украинских солдат.

"Погибнут ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики. Матери и жены будут оплакивать российских мужчин, которые погибнут, ворвавшись на чужую землю. Но вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию. Остановите Путина!" – сказал советник главы МВД.

Он призвал россиян не молчать, звонить по телефону родным и близким и прямо заявлять, что они против войны с Украиной. Он просит писать об этом во всех социальных сетях.

"Украина — не Россия, но Украина и не враг России. Дайте нам жить спокойно. Живите спокойно сами. Нам всем нужен мир. Остановите Путина!" – резюмировал Геращенко.

Оперативная информация о ситуации в Украине в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется) ".