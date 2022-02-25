Макрон обіцяє Україні грошову допомогу: "Це безпрецедентно"
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"Ми продовжимо постачати військову техніку"
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ухвалив рішення про економічну допомогу для України, яка стала об’єктом агресії Росії у розмірі 1,2 млрд євро.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Як європейці, ми вирішили надати Україні допомогу у розмірі 1,2 млрд євро. Це безпрецедентно. Ми продовжимо постачати військову техніку та підтримувати Україну", — написав Макрон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рада Європейського союзу затвердила нові санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
А у Великій Британії пообіцяли ввести санкції, які мають знищити російську економіку.