Макрон обіцяє Україні грошову допомогу: "Це безпрецедентно"

"Ми продовжимо постачати військову техніку"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ухвалив рішення про економічну допомогу для України, яка стала об’єктом агресії Росії у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Як європейці, ми вирішили надати Україні допомогу у розмірі 1,2 млрд євро. Це безпрецедентно. Ми продовжимо постачати військову техніку та підтримувати Україну", — написав Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рада Європейського союзу затвердила нові санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

А у Великій Британії пообіцяли ввести санкції, які мають знищити російську економіку.