Макрон обещает Украине денежную помощь: "Это беспрецедентно"
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"Мы продолжим поставлять военную технику"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение об экономической помощи для Украины, которая стала объектом агрессии России, в размере 1,2 млрд евро.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Как европейцы, мы решили предоставить Украине помощь в размере 1,2 млрд евро. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать Украину", — написал Макрон.
Напомним, ранее сообщалось, что совет Европейского союза утвердил новые санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
А в в Великобритании пообещали ввести санкции, которые должны уничтожить российскую экономику.