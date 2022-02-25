Укр

Макрон обещает Украине денежную помощь: "Это беспрецедентно"

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Артем Калинин Артем Калинин
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Макрон обещает Украине денежную помощь: "Это беспрецедентно" Новость обновлена 25 февраля 2022, 06:18

"Мы продолжим поставлять военную технику"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение об экономической помощи для Украины, которая стала объектом агрессии России, в размере 1,2 млрд евро.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Как европейцы, мы решили предоставить Украине помощь в размере 1,2 млрд евро. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать Украину", — написал Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что совет Европейского союза утвердил новые санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

А в в Великобритании пообещали ввести санкции, которые должны уничтожить российскую экономику.

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