Колона танків з поміткою V рухається на Київ, заходячи з нового напрямку: жителів просять знищувати ворога всім, що є

У ЗСУ закликали українців знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

Російські танки проїхали Макаров та намагаються потрапити до Києва.

Про це повідомили очевидці — жителі Макарова, передає Укрінформ.

Також про пересування цієї колони повідомляють мешканці села Андріївка Макарівського району. З їхніх слів, танків дуже багато.

Майже через 30 хвилин після першого повідомлення мешканці села Андріївка поінформували про другу групу танків, позначених літерою V, про які попереджали ЗСУ. Місцевим жителям довелося спуститись у підвали.

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У ЗСУ закликали українців знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

Раніше надійшли повідомлення, що українські військові розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V і рухається у бік Києва.

"Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається у бік Києва. Дуже важливо. Звертаємось до всіх громадян Київської області та Києва! Усі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або по можливості не дозволити їхнє подальше переміщення", — повідомили в МВС.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.