Київ веде оборонні бої, а в напрямку Сум ворог зупинений: свіже зведення Генштабу

Бої продовжуються, противник не відступає, але зазнає великих втрат.

Продовжується четвертий день війни Росії з Україною, і противник продовжує злісну агресію проти України, зосереджуючи свої основні зусилля на Поліському та Сіверському операційних напрямках. Всі ці дії проводяться з метою блокування столиці України.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

"На Поліссі противник продовжує нарощувати своє угруповання. Підрозділи 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ здійснюють рух у напрямках Бучі, Капітанівки та Білогородки. Для наведення переправ через річки Тетерів та Ірпінь та матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів, з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи" — повідомляє Генштаб.

Також варто зазначити, що російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства, яка поповнюється завдяки використанню залізничної інфраструктури Республіки Білорусь.

Підрозділи Центрального військового округу ЗС РФ продовжують рух у напрямках Борисполя та Ічні, де здійснюється висування резервів. Також противник облаштував понтонну переправу в районі Комарина через річку Десна та у районі Оране через р. Тетерів. Крім цього, РФ перебазувало тактичну авіаційну групу літаків Су-34 з Московської області на аеродром Барановичі на території РБ.

Після невдалої спроби заволодіти Черніговом російські загарбники почали здійснювати обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця, та продовжили наступ з метою блокування Києва з північно-східного напрямку.

"На напрямку Суми, Прилуки, ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений" — говорять в Генштабі.

Частина сил Північного флоту ЗС РФ у складі до двох батальйонних тактичних груп продовжила наступ у напрямку Кременчука, вклинилася на глибину до 120 км, та була зупинена українськими захисниками. На Слобожанському напрямку ЗСУ в результаті бойових дій завдано збитків підрозділам 20 загальновійськової армії ЗС РФ, знищено БТГр 4 танкової дивізії.

За даними розвідки здійснюється підготовка до виведення підрозділів на територію Бєлгородської області та розглядається рішення про термінове введення резервів.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії, перегруповується для наступу у напрямку Херсон – Миколаїв. Також РФ веде наступальні дії на напрямку Мелітополь – Василівка, та на напрямку Бердянськ – Маріуполь.

На Сіверському напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ та веде оборонні бої на визначених рубежах.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти розстріляли автомобіль із сім’єю в Києві, троє людей загинули, двоє дітей у лікарні.

Також у ніч на 27 лютого противник обстріляв житлові будинки в Харкові, через що загинула жінка похилого віку. Крім того, росіяни встигли влаштувати вибух на одному з газопроводів, а у Василькові на нафтобазі триває пожежа.