Киев ведет оборонительные бои, а в направлении Сум враг остановлен: свежая сводка Генштаба

Бои продолжаются, противник не отступает, но терпит большие потери.

Продолжается четвертый день войны России с Украиной, и противник продолжает злостную агрессию против Украины, сосредотачивая свои основные усилия на Полесском и Северском операционных направлениях. Все эти действия производятся с целью блокировки столицы Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

"На Полесье противник продолжает наращивать свою группировку. Подразделения 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ осуществляют движение в направлениях Бучи, Капитановки и Белогородки. Для наведения переправ через реки Тетерев и Ирпень и материально-технического обеспечения подразделений оккупантов, с территории Беларуси перемещаются инженерные подразделения " — сообщает Генштаб.

Также следует отметить, что российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия, пополняемую благодаря использованию железнодорожной инфраструктуры Республики Беларусь.

Подразделения Центрального военного округа ВС РФ продолжают движение по направлениям Борисполя и Ични, где осуществляется выдвижение резервов. Также противник обустроил понтонную переправу в районе Комарина через реку Десна и в районе Оране через Тетерев. Кроме того, РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи на территории РБ.

После неудачной попытки завладеть Черниговом российские захватчики начали совершать обход города в направлении Ивановки и Козельца, и продолжили наступление с целью блокировки Киева с северо-восточного направления.

"На направлении Сумы, Прилуки, враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен" — говорят в Генштабе.

Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинилась на глубину до 120 км, и была остановлена украинскими защитниками. На Слобожанском направлении ВСУ в результате боевых действий нанесен ущерб подразделениям 20 общевойсковой армии ВС РФ, уничтожены БТГр 4 танковой дивизии.

По данным разведки, осуществляется подготовка к выводу подразделений на территорию Белгородской области и рассматривается решение о срочном введении резервов.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия, перегруппировывается для наступления в направлении Херсон – Николаев. Также РФ ведет наступательные действия в направлении Мелитополь – Васильевка, и в направлении Бердянск – Мариуполь.

На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев и ведет оборонительные бои на определенных рубежах.

Как сообщал "Телеграф", ранее российские кафиры расстреляли автомобиль с семьей в Киеве, три человека погибли, двое детей в больнице.

Также в ночь на 27 февраля противник обстрелял жилые дома в Харькове, из-за чего погибла пожилая женщина. Кроме того, россияне успели устроить взрыв на одном из газопроводов, а в Василькове на нефтебазе продолжается пожар.